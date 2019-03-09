Украинский биатлонист провел невероятную гонку на чемпионате мира

9 марта, 2019, 18:51

Украинец Дмитрий Подручный проиграл 0,3 сек в борьбе за бронзу в спринте на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Подручный безошибочно прошел два огневых рубежа и лишь на 0,3 сек отстал от бронзового призера - Кентена Фийона-Майя из Франции.

Несмотря на один промах, победу в гонке на 10 км получил норвежец Йоханнес Бё. Он на 13,7 сек. опередил россиянина Александра Логинова, который получил серебряную награду.

Результат Подручного стал лучшим для сборной Украины на чемпионате мира, который начался 7 марта. В украинского биатлониста будет выгодная стартовая позиция во время гонки преследования, которая состоится 10 марта по итогам результатов спринта.

Чемпионат мира

Мужчины. Спринт 10 км

9 марта

1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 24.37,6 (1 штрафной круг).

2. Александр Логинов (Россия) - отставание 13,7 (0).

3. Кентен Фийон Майя (Франция) - 16,5 (0).

4. Дмитрий Подручный (Украина) - 16,8 (0).