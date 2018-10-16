"Умрем или станем неважными": последнее предупреждение Стивена Хокинга
Представьте себя - обычного человека - в мире, где никого не удивишь продвинутой генной инженерией и людьми, которых сегодня мы можем увидеть разве что в фантастических фильмах. Они сильнее, умнее, защищены от большинства болезней и получше в множестве других аспектов.
Вы не можете с ними конкурировать просто потому, что у них лучшая ДНК. Это как новые смартфоны: чем дальше, тем у них больше функций и возможностей, а предыдущие модели безусловно устаревают и выходят из употребления. Так найдется ли в новом мире "суперлюдей" место для "устаревших моделей" - обычных и несовершенных людей, как мы с вами?
Именно из-за этого вопроса всемирно известный физик Стивен Хокинг, пусть и посмернтно, но вернулся в центр внимания. В своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы", которую завершили его дети и коллеги, он предрекает человечеству современного типа вымирание и вытеснение "сверхлюдьми", ведь генная инженерия неизбежно изменит траекторию эволюции человека.
"Сейчас мы вступаем в новую фазу того, что можно назвать эволюцией саморазвития, в которой мы сможем изменить и улучшить нашу ДНК, - пишет Хокинг. - Мы сейчас написали ДНК, а значит прочитали "книгу жизни", чтобы вносить исправления".
В книге Хокинг предполагает, что богатые люди вскоре смогут выбирать редактирование собственной и ДНК своих детей, чтобы создавать "сверхлюдей", которые будут дольше жить, будут лучше защищены от болезней, будут иметь более высокие интеллектуальные показатели и лучшую память.
По его словам, добрые намерения таких генетических исследований в конце концов будут искажены: люди начнут менять людей, чтобы жить дольше, быть умнее или быть более агрессивными и опасными.
"Я уверен, что на протяжении этого века люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты, такие как агрессия", - пишет Хокинг. По мнению ученого, законы будут на стороне "обычных людей" и противостоять подобным модификациям, но люди не смогут противиться искушению улучшить себя.
"Как только такие появятся суперлюди, возникнут серьезные политические проблемы с неулучшенными людьми, которые не смогут конкурировать, - писал Хокинг. - Вероятно, они умрут или станут неважными".
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И хотя, как пишет Business Insider, такое предсказание Хокинга можно назвать несколько "паникерским", в среде ученых уже много лет обсуждают будущее использования технологии CRISPR, в частности этические аспекты вопроса. Например, научное сообщество отчасти разделяет опасения относительно того, как генетические изменения спровоцируют появление "детей-конструкторов".
Но до появления "сверхлюдей" современной науке еще очень далеко. К тому же, "прокачанные" Homo sapiens, по мнению Хокинга, не являются первыми в очереди на уничтожение человечества и всего живого на Земле.
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Например, физик неоднократно предупреждал об опасности продвинутого искусственного интеллекта с целями, идущими вразрез с интересами человека. Или же нас всех просто уничтожит какая-то планетарная катастрофа еще до того, как люди построят себе "космический ковчег" и переедут на другую планету.
Как это - изменять геном человека
Для начала стоит напомнить, что наш генотип (не путать с генофондом, который характеризует вид, а не определенную особь) - это совокупность всех генов организма, являющихся его наследственной основой и обуславливающих наши индивидуальные черты и характеристики. Геномом называют отдельный отрезок ДНК, отвечающий за определенную черту.
Технология CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) является биологической системой для изменения ДНК, которая базируется на иммунной системе бактерий.
Когда вирус атакует бактерию, и производит генетический материал, соответствующий генетической последовательности нападающего. Он в сочетании с ключевым белком Cas9 может прикрепиться к ДНК вируса, сломать его генетический код и нейтрализовать вирус.
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Все это можно сравнить с работой антивирусов на компьютерах: у них есть база данных фрагментов вирусов, и с ней они обнаруживают вредоносные программы.
Эту же схему ученые учатся использовать, чтобы изменять ДНК на свое усмотрение: например, удалять или исправлять участки вредные или ненужные или же добавлять новые элементы.
Этот процесс настолько точен, что ученые могут перебрать миллиарды химических комбинаций – составляющих ДНК клетки, – чтобы внести в генетический код какое-то конкретное ключевое изменение.
Где сейчас ученые
Сейчас мощности ученых нацелены в основном на борьбу с болезнями. Для этого они экспериментируют с редактированием генома на животных, а кое-где уже вмешиваются и в ДНК человека.
Например, еще в 2017 году в Калифорнии 44-летний Брайан Мадо впервые в истории подвергся такому редактированию, чтобы излечиться от расстройства обмена веществ, известного как синдром Хантера. Тогда ученые с помощью специальных вирусов доставили в его организм миллиарды "правильных" копий гена, который у Брайана содержали мутацию.
На сегодняшний день существует около 2700 клинических испытаний с вмешательством в геном, в частности с целью борьбы с такими разнообразными заболеваниями, как рак, мышечная дистрофия и серповидноклеточная анемия.
Много и ученых, которые работают над поиском генетических решений не только болезней. Например пещерные рыбки могут помочь людям экономить время на сне: слепые тетры Astyanax mexicanus из пещер Мексики и юга США спят всего по два часа в сутки, и при этом могут жить до 30 лет. Ученые изучают их, чтобы понять механизмы сна у людей, и, возможно, заставить нас высыпаться за меньшее количество часов.
С помощью грызунов ученые будут пытаться обмануть смерть: голые землекопы живут необычно долго для млекопитающих своего размера, почти не чувствуют боли, устойчивы к раку, а также способны задерживать дыхание на 18 минут, поэтому давно привлекают внимание ученых, работающих над загадкой старения.
Проблемы этики
Большинство этических проблем связано с редактированием генов в яйцеклетках или сперме, а не с редактированием генов во взрослых организмах. Это можно использовать для борьбы с наследственными болезнями, но также повышает вероятность влиять на другие черты, например цвет глаз, волос, рост (вспомним о выше указанных детях-конструкторах).
По этой причине генетическое изменение растений, животных и людей чрезвычайно жестко контролируется в странах Европы, в то время как в США несколько смягченные правила позволили провести некоторые клинические испытания.
А вот организация ЮНЕСКО вообще призывает запретить использование инструментов редактирования генов, таких как CRISPR Cas9, для изменения генетического кода человека.
Китай возглавляет мировой рейтинг по редактированию генов. Ранее там одобрили клинические испытания с участием 300 пациентов, на которых используют CRISPR-Cas9 для лечения ряда болезней. Ученые в Китае также уже использовали эту технику для лечения 86 пациентов, страдающих раком и ВИЧ.
Также недавно стали известны результаты любопытного генетического эксперимента китайских ученых: они создали пару самцов-мышей, которые самостоятельно (без участия самки) смогли выносить и родить детеныша. Аналогичные исследования проводились и на самках.
Китайское правительство уделяет первоочередное внимание редактированию генов в рамках своего последнего пятилетнего плана, в ходе которого на данные исследования будут выделены миллиарды долларов.
К "генетическим гонкам", в частности на людях, присоединяется и Япония: экспертная комиссия при Министерстве здравоохранения и науки Японии выпустила правила проведения экспериментов по редактированию человеческих эмбрионов в лаборатории, то есть их легализовала.
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