"Умрем или станем неважными": последнее предупреждение Стивена Хокинга

16 октября, 2018, 20:00

Мария Гурская

Стивен Хокинг о "сверхлюдях" и опасности генной инженерии, которая когда-нибудь обернется против населения планеты Земля

Представьте себя - обычного человека - в мире, где никого не удивишь продвинутой генной инженерией и людьми, которых сегодня мы можем увидеть разве что в фантастических фильмах. Они сильнее, умнее, защищены от большинства болезней и получше в множестве других аспектов.

Вы не можете с ними конкурировать просто потому, что у них лучшая ДНК. Это как новые смартфоны: чем дальше, тем у них больше функций и возможностей, а предыдущие модели безусловно устаревают и выходят из употребления. Так найдется ли в новом мире "суперлюдей" место для "устаревших моделей" - обычных и несовершенных людей, как мы с вами?

Именно из-за этого вопроса всемирно известный физик Стивен Хокинг, пусть и посмернтно, но вернулся в центр внимания. В своей последней книге "Краткие ответы на большие вопросы", которую завершили его дети и коллеги, он предрекает человечеству современного типа вымирание и вытеснение "сверхлюдьми", ведь генная инженерия неизбежно изменит траекторию эволюции человека.

"Сейчас мы вступаем в новую фазу того, что можно назвать эволюцией саморазвития, в которой мы сможем изменить и улучшить нашу ДНК, - пишет Хокинг. - Мы сейчас написали ДНК, а значит прочитали "книгу жизни", чтобы вносить исправления".

В книге Хокинг предполагает, что богатые люди вскоре смогут выбирать редактирование собственной и ДНК своих детей, чтобы создавать "сверхлюдей", которые будут дольше жить, будут лучше защищены от болезней, будут иметь более высокие интеллектуальные показатели и лучшую память.

По его словам, добрые намерения таких генетических исследований в конце концов будут искажены: люди начнут менять людей, чтобы жить дольше, быть умнее или быть более агрессивными и опасными.

"Я уверен, что на протяжении этого века люди узнают, как модифицировать интеллект и инстинкты, такие как агрессия", - пишет Хокинг. По мнению ученого, законы будут на стороне "обычных людей" и противостоять подобным модификациям, но люди не смогут противиться искушению улучшить себя.