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От чего зависят цены на топливо и можно ли искусственно на них повлиять


фото: glavred
За последние два месяца топливо прибавило в цене 3-4 грн. От чего зависят цены на бензин и дизтопливо и можно ли на них повлиять

В начале года литр топлива А-95 на украинских АЗС можно было приобрести по 28,4 грн. Но по состоянию на 11 октября за это нужно выложить около 34,16 грн, а кое-где цены достигают и 35 грн за литр.

За последние два месяца цена на топливо выросла более чем на 3 грн.

Источник: Минфин

Статистика Минфина свидетельствует, что в течение года цены росли постепенно. Пиковое поднятие цен было в феврале - более 30 грн за литр, однако со временем цены немного "откатились". С августа начался резкий подъем: каждый день цены на топливо марки А-95 прибавляли в цене по 5-30 коп.

Рост цен в последнее время также наблюдается и на дизельное топливо. Консалтинговая компания UPECO сообщает, что только за 11-12 октября дизтопливо подорожало на 0,5-1 грн.

Таким образом, согласно данным консалтинговой группы А-95, по состоянию на 12 октября 2018 года, средняя розничная цена топлива в Украине выросла до уровня:

  • А-92 до 32,15 грн/л;

  • А-95 - 34,16 грн/л;

  • А-95+ - 34,33 грн/л;

  • ГП - 31,75 грн/л.

Рост цены топлива на АЗС в Украине с июля 2018 года согласно данным “Консалтинговой группы А-95”

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Что вызывает рост цен на горючее

Ранее директор ОАО “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн в комментарии Еспресо.TV объяснял, что подорожание бензина и дизтоплива обусловлено традиционными причинами, а именно: подорожание нефти на мировом рынке и изменение курса валют.

По словам Куюна, более 80% топлива мы покупаем за рубежом.

Существует такая зависимость: рост закупочной цены на нефтепродукты на 1% влечет повышение цены 1 литра на 10 коп., а снижение курса национальной валюты на 1 грн ведет удорожанию 1 литра топлива на 70–80 коп.

Также следует учесть, что часть налогов на горючее, а именно акцизный налог с импорта, зафиксирован в евро. С 1 литра бензина А-95 мы платим 0.213 евро импортного акциза, обращают внимание аналитики проекта “Цена государства”:

“Начиная с середины августа цена на нефть на мировых рынках выросла на 15%. В свою очередь, начиная с середины июля, гривна подешевела относительно доллара и евро примерно на 7% ( примерно +2 грн). Эти две тенденции подорожания нефти и снижения курса гривны и вызвали рост цены на топливо”.

Доля наценки АЗС в структуре цены топлива является относительно незначительной (по разным оценкам она составляет от 7% до 14% в зависимости от бренда).

Еще 5-6% составляют логистические затраты. Значительно большую долю занимают налоги - 35 %, и собственно закупочная цена бензина - 47%. Именно эти два компонента напрямую зависят от курса гривни.

Источник: Цена государства

Можно ли влиять на цены

Одним из требований является сократить долю импортной нефти в пользу украинского производства. “Сразу успокою тех, кто думает, что украинский бензин был бы дешевле: его производят из импортной нефти, так что без вариантов”, - объясняет Сергей Куюн.

“Если из украинской нефти, то ее, во-первых, на 5 дней потребления, во-вторых, ее продают с привязкой к внешней котировке. Нефть выросла за месяц с 75 до 85 долл. За баррель. Два месяца назад она стоила 72 долл. Можем повлиять на внешние цены?”, - риторически спрашивает эксперт.

И главная претензия касалась налогов, однако Куюн и здесь не видит особых возможностей для изменений: “30% в цене ДТ и 35% в бензине - налоги. Из 35 грн около 12 грн - налоги. Из них 6 грн НДС и 6 грн акциз”.

По словам эксперта, в этом году 50% акциза с топлива идет в Дорожный фонд, в следующем году будет идти 75%. НДС никто не тронет, а снижать акциз некуда. Ведь именно от этого зависит качество и безопасность украинских дорог.

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“Вероятность снижения акциза вижу "нулевой". Налог невысокий, в Европе это в 5-6 раз выше (в частности на ДТ). Рациональное предложение, которое нужно внедрить Кабмину - установить акциз в гривне, а не в евро, как сейчас. Постоянное сползание курса раскручивает ценовую спираль.”, - аргументирует Сергей Куюн.

Что же касается наценки АЗС, Куюн утверждает, что прибыль находится в пределах 5-10% или 2-4 грн/л. И повлиять на легальных игроков практически невозможно:

“Никакой Кабмин или Антимонопольный комитет не заставит бизнес снизить наценку, тем более что радикально на конечной цене это опять-таки не скажется. Будет рыночная цена или топлива не будет. Единственное, в чем вижу пользу от этих акций - напоминание начинающим трейдерам о том, что к ценообразованию надо подходить с холодной головой”, - рассуждает эксперт.

Каких цен ждать в дальнейшем

Значительного уменьшения ценников на украинских заправках в Украине в ближайшем будущем ждать не стоит, единодушны эксперты рынка.

По прогнозам экспертов Bloomberg Economics, впервые с 2014 года нефть может подорожать до 100 долларов за баррель.

Источник: Bloomberg

К этому могут привести возобновленные санкции США против Ирана. По информации The Wall Street Journal, саудовская компания Saudi Aramco уже предупредила возможных покупателей, что из-за американских санкций с октября сможет поставлять нефть в ограниченном объеме.

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“Если нефть прыгнет до 100 долларов за баррель, как это уже активно прогнозируют мировые нефтетрейдеры, то те же 35-40 грн за бензин увидим уже до конца года. Но при этом казна получит огромную пробоину”, - пояснил Сергей Куюн “Радио Свобода”.

Впрочем, в краткосрочной перспективе стоит ожидать снижения цены на бензин на 1 грн со следующей недели, отмечает Куюн. Вместе с тем эксперт считает, что существенного снижения стоимости дизельного топлива ждать пока не стоит.

 

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