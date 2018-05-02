Виталий Портников: почему Москва боится Пашиняна

2 мая, 2018, 13:21

Портников Виталий

То, что происходит в Армении, уничтожает саму путинскую модель функционирования власти

Ещё накануне голосования в армянском парламенте по кандидатуре нового премьер-министра страны - а на эту должность была выдвинута только одна кандидатура лидера массовых протестов Николы Пашиняна - казалось, что глава правительства будет избран.

В пользу этой версии говорило обещание большинства из Республиканской партии обеспечить кворум на голосовании, многочисленные консультации, которые провёл Пашинян - причём не только с представителями различных парламентских фракций, но и с делегацией российской Государственной Думы, которая спешно прилетела в Ереван.

В конце концов, было ясно, что отказ от избрания Пашиняна приведёт к обострению ситуации в стране. Почему же республиканцы не просто не проголосовали за Пашиняна, но сделали это демонстративно, устроили кандидату настоящую обструкцию с обвинениями в дилетантизме и неспособности управлять страной?

В Ереване называют много причин, кроме самой главной - избрания Пашиняна не хочет Кремль. Хотя не утверждаю, что об этом не догадываются. Политолог Левон Ширинян в интервью интернет-порталу Первый информационный отметил, что республиканцам "пригрозили русские... Они – сила, обслуживающая интересы иностранного капитала" Однако политолог уверен, что республиканцы "ради собственной власти настраивают чужака против Армении", а я считаю - как раз наоборот.

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Казалось бы, чем Москву не устраивает Пашинян? Армения геополитически зависима от России. Пашинян в своих выступлениях подтверждает верность страны своим геополитическим обязательствам. Что касается "дрейфа на Запад" - так к нему был склонен и бывший президент Серж Саргсян. Путину пришлось буквально заставить армянского президента отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. А ведь Саргсян был свой, проверенный политик.

К тому же Пашинян постоянно подчёркивает различие между армянскими и украинскими событиями, утверждает, что в Ереване - не "цветная революция", пытается всеми силами избежать нежелательных для России ассоциаций. Но не получается.

Потому что то, что происходит в Армении, уничтожает саму путинскую модель функционирования власти. Модель оставляет функцию определения состава этой власти за организованной преступной группировкой, а "быдлу" остаётся просто проголосовать по утверждённому в какой-нибудь элитной сауне сценарию.

Именно так президентом России стал Путин - невзрачный чиновник, которого выбрала семья Ельцина. И именно так должно происходить в странах, которые "дружат" с Россией. Проще говоря - в ее колониях. А Армению в Москве воспринимают именно как колонию.

Украина, в которой всего за год до выборов никто не знает ни имени победителя президентской гонки, ни состава парламента - это самая настоящая катастрофа для Кремля и взрыв мозга для рядовых россиян. И Армения грозит превратиться в такую же катастрофу. Не случайно у армянской церкви в Москве люди рассказывают друг другу новый печальный анекдот всего из двух фраз "В России тоже могла бы быть такая революция. Но где же взять столько армян?". Кому это понравится?

Именно поэтому российское руководство и требует от своих марионеток в Армении не идти ни на какие уступки народу. Даже ценой их собственного краха. Даже ценой дестабилизации в Армении. Даже ценой новой войны на Кавказе. Самое главное - "быдло", то есть народ, который всеми фибрами своей чёрной чекисткой души ненавидит Владимир Путин, не должен получить власть.