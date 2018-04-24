Победа ереванского Майдана. Кто контролирует ситуацию и что ожидает Армению

24 апреля, 2018, 14:56

Максим Викулов

Гражданское общество Армении заставило уйти с должности коррумпированного пророссийского премьера Сержа Саргсяна. Но борьба за новую Армению только начинается - старые элиты все еще контролируют процессы в стране, а Москва имеет колоссальные рычаги влияния для торможения модернизации Армении

На 11-й день массового протеста армянская оппозиция добилась того, что несколько дней назад казалось нереальным: бессменный на протяжении последних десяти лет руководитель Армении Серж Саргсян объявил о своей отставке с должности главы правительства. "Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Я был не прав. Сложившаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян, который до этого категорически отвергал такую возможность.

Изменить мнение Саргсяна заставила динамика протестных акций. С каждым днем на улицы Еревана и других городов выходило все больше и больше людей. Тактика лидера недовольных Никола Пашиняна по блокированию транспортных коммуникаций оказалась удачной: власть была вынуждена прибегнуть к силовому разблокированию, чем окончательно разозлила армян.

В воскресенье, 22 апреля - во время кульминации объявленной ранее Пашиняном "Бархатной революции" - было задержано не менее 277 человек, включая самого Пашиняна и его ближайших соратников. В понедельник, 23 апреля, на улицы вышли около 100 тысяч человек - огромное число для примерно трехмиллионной страны. А когда к демонстрантам стали присоединяться военные, Серж Саргсян решил не испытывать судьбу и уйти с занимаемой должности, что называется, по-хорошему.

Что дальше?

Впрочем, отставка Саргсяна не означает смену правящего режима. Новым главой правительства стал соратник Саргсяна, первый вице-премьер Карен Карапетян, ну очень тесно связан с российским "Газпромом" - с 2011 по 2016 годы Карапетян занимал должности 1-го вице-президента ОАО "Газпромбанк", заместителя генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз" и "Газпром Энергохолдинг".

Серж Саргсян продолжает контролировать власть на всех уровнях. Из 105 депутатов армянского парламента 58 представляют правящую Республиканскую партию. А вот в "Елк" - либеральной прозападной коалиции трех мелких партий во главе с лидером протестующих Николом Пашиняном - всего 9 мандатов. Еще 31 депутат - в формально оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна, которую Пашинян обвиняет в подыгрывании власти.

Сам Пашинян заявил, что следующие требования оппозиции - формирование временного правительства и назначение внеочередных выборов. "Национальные сборы" должны назначить премьер-министром избранника народа. Это произойдет через неделю. До того формируется временное правительство, а затем внеочередные парламентские выборы ", - заявил он. "Если Серж Саргсян и РПА (правящая Республиканская партия - ред.) надеются на создание ситуации, при которой они продолжат теневое управление, то призываю их поскорее об этом забыть. Народ победил и эта победа должна быть признана без всяких условий", - отметил Пашинян, подчеркнув, что "революция не могу быть половинчатой".

Лидер армянского протеста Никол Пашинян

Однако добиться выполнения этих требований будет совсем не просто. Ведь чрезвычайно сложно заставить партию, которая контролирует парламент, назначить правительство, которое она назначать не желает. Даже если уличные протесты будут продолжаться и заставят однопартийцев Сержа Саргсяна утвердить оппозиционный Кабмин, то без парламентской поддержки он просто зависнет в воздухе, демонстрируя нулевую эффективность.

Во-вторых, неизвестно, чем закончатся досрочные парламентские выборы в случае их проведения. Армянскую "Бархатную революцию" совершили активные граждане - студенческая молодежь, ереванский креативный класс и интеллигенция. На улицы вышло невероятное количество народа - около трех процентов населения. Однако три процента - это далеко не большинство. Как проголосуют жители небольших городков и сел бедной страны - большой вопрос. И пассивное большинство на выборах вполне может перечеркнуть все завоевания прогрессивной пассионарной меньшинстве.

Кроме того, далеко не факт, что даже все активные протестующие убеждены сторонники партии "Елк" и прозападного курса страны. Прежде всего, армянский Майдан был протестом "против", а не протестом "за". "Против" - коррупции, кумовства, нищеты и узурпации власти. Но есть ли у оппозиции четкая программа развития страны и объединяет участников протестов общее видение будущего - большой вопрос.

И, кроме того, необходимо учитывать - во время избирательных гонок построеное Саргсяном "глубокое государство" сохранит всю полноту власти, что позволит "бывшим нынешним" до определенной степени влиять как на ход кампании, так и на ее результаты.

У руководящего истеблишмента будет время для того, чтобы перегруппироваться, найти относительно новые лица и использовать их как ширму для сохранения власти. При этом финансовый ресурс "республиканцев" и "Елк" нельзя даже сравнивать - на первых будут работать не только нажитые непосильным трудом капиталы местных олигархов, но - при необходимости - также активы "Газпрома" и российских компаний, контролирующих основные стратегические активы Армении.

В тисках географии

Наконец, надо учитывать чрезвычайно сложное геополитическое положение Армении, которое существенно затрудняет переориентацию Еревана на Запад. Географически Армения зажата между Турцией, с которой исторически сложились откровенно непростые взаимоотношения, и Азербайджаном, с которым Армения находится в состоянии замороженного конфликта за Нагорный Карабах.

Турки и азербайджанцы этнически очень близки, кроме того, Баку и Анкару сочетают глубокие экономической отношения. Также Армения граничит с антизападным Ираном, отношения с которым на протяжении веков тоже не были безоблачными. Единственная христианская страна, которая имеет общую границу с Арменией - Грузия. Однако экономические проекты Тбилиси связанные с транзитом энергоносителей между Азербайджаном и Турцией - по территории Грузии идут трубопроводы и дороги, объединяющие обе тюркские страны. Кроме того, Турция и Азербайджан являются главными инвесторами в грузинскую экономику. Так на чьей стороне будут симпатии официального Тбилиси в случае обострения армяно-азербайджанского противостояния - вопрос риторический.

В этой ситуации Армения - при любой власти - вынуждена иметь хорошие отношения с Россией, которая де-факто выступает гарантом безопасности (как не странно) Армении в Карабахском конфликте. В последние годы Баку вложил миллиарды нафтолларов в развитие армии и закупку новейших вооружений, поэтому военные возможности Армении и Азербайджана не являются сопоставимыми. Поэтому, даже если Никол Пашинян получит большинство на выборах и продемонстрирует политическую волю и способность к проведению глубоких реформ и смены внешнеполитического вектора, у Москвы остаются мощные рычаги влияния для удержания Еревана на своей орбите.

Главный из которых - просто намекнуть Азербайджану, что Россия не будет против решения Карабахской кризиса силовым способом. Добавим к этому российскую военную базу в Гюмри и контроль российского капитала над основными сферами армянской экономики - включительно с энергетикой - чтобы понять: избавиться от имперского петле будет крайне непросто.

Невзирая на то, что некоторые протестующие настроены антирусски, любая армянская власть будет змешена считаться с позицией Москвы

Единственным потенциальным противовесом российскому влиянию могли бы стать Соединенные Штаты. Теоретически, Еревану есть чем заинтересовать Вашингтон. Страна могла бы стать американской базой для сдерживания враждебного Соединенным Штатам Ирана (который несколько дней назад выставил Вашингтону очередной ультиматум) и дополнительного давления на Турцию, политику которой в последнее время трудно даже с натяжкой назвать прозападной. Кроме того, в Ирак и Сирию из Армении также рукой подать.

Объяснить выгоды такого партнерства могла бы попытаться армянская диаспора в Соединенных Штатах - одно из самых успешных и влиятельных землячеств за океаном. Но прислушиваются к таким аргументам на капитолийских холмах - большой вопрос.

Угрозам и трудностям, которые ожидают Армению на пути к модернизации и построения нормального общества, нет счета. Однако народ этой маленькой страны продемонстрировал готовность объединиться и проявить твердость в борьбе против коррумпированных постсоветских клептократов. Первый результат уже есть, с чем мы поздравляем всех армян, которые присоединились к победе. Впереди - много труда. Поэтому - желаем народу Армении твердости, силы духа, успехов и вдохновения на пути позбавленя от коррумпированных элит, внешних кукловодов, и построения успешной страны.