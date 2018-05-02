В Армении вновь протестуют: заблокировали дороги к Еревану и аэропорту

2 мая, 2018, 08:59

Протестующие в Армении сегодня заблокировали некоторые пути к городу Еревану и дорогу к аэропорту

Об этом сообщает издание Reuters.

Протестующие также заблокировали несколько перекрестков в центре города.

Это произошло после того, как лидер движения протеста Никол Пашинян объявил общенациональную кампанию гражданского неповиновения.

Отметим, 1 мая правящая партия не поддержала единого кандидата Пашиняна на должность главы правительства. После этого последний призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.