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В Армении вновь протестуют: заблокировали дороги к Еревану и аэропорту

Протестующие в Армении сегодня заблокировали некоторые пути к городу Еревану и дорогу к аэропорту

Об этом сообщает издание Reuters.

Протестующие также заблокировали несколько перекрестков в центре города.

Это произошло после того, как лидер движения протеста Никол Пашинян объявил общенациональную кампанию гражданского неповиновения.

Отметим, 1 мая правящая партия не поддержала единого кандидата Пашиняна на должность главы правительства. После этого последний призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.

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