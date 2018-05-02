В Армении вновь протестуют: заблокировали дороги к Еревану и аэропорту
2 мая, 2018, 08:59
Протестующие в Армении сегодня заблокировали некоторые пути к городу Еревану и дорогу к аэропорту
Об этом сообщает издание Reuters.
Протестующие также заблокировали несколько перекрестков в центре города.
Это произошло после того, как лидер движения протеста Никол Пашинян объявил общенациональную кампанию гражданского неповиновения.
Отметим, 1 мая правящая партия не поддержала единого кандидата Пашиняна на должность главы правительства. После этого последний призвал своих сторонников с утра в среду объявить забастовку и заблокировать все дороги.
- Напомним, 16 апреля в столице Армении Ереване тысячи людей вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна.
- Позже протестующих начали задерживать, многие из них получали повреждения в столкновениях с полицией.
- 17 апреля Сержа Саргсяна назначили премьер-министром, несмотря на массовые протесты.
- После этого волна протестов продолжилась. На протяжении почти недели полиция задерживала демонстрантов. Из Еревана сообщали о 277 задержанных противников Саргсяна по состоянию на 22 апреля.
- 23 апреля из-за массовых протестов Серж Саргсян ушел в отставку.
- Впоследствии президент Армении Армен Саркисян подписал приказ, отправив правительство в отставку.
- 30 апреля лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников не проводить акции протеста до вечера понедельника.
- Пашинян также выступил за проведение досрочных парламентских выборов в Армении.
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