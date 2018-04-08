Трамп призвал Китай "положить конец недобросовестной торговли"

8 апреля, 2018, 12:16

Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая отказаться от торговых барьеров

Об этом он написал в совей странице на Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $ 500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться! "- написал Трамп.

The United States hasn't had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U. S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.

Напомним, США подготовило новые пошлины на товары из Китая, заявив о протекционистской политике Пекину. В ответ Китай подготовил перечень мероприятий в ответ, что затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.