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Трамп призвал Китай "положить конец недобросовестной торговли"

Президент США Дональд Трамп призвал власти Китая отказаться от торговых барьеров

Об этом он написал в совей странице на Twitter.

"За 40 лет в США не было торгового профицита с Китаем. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют $ 500 млрд в год и теряли миллиарды на протяжении десятилетий. Это не может продолжаться! "- написал Трамп.

Напомним, США подготовило новые пошлины на товары из Китая, заявив о протекционистской политике Пекину. В ответ Китай подготовил перечень мероприятий в ответ, что затронут около 40% американского импорта. В частности, пошлины могут быть подняты на продукты питания, автомобили и самолеты.

Торговый конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира может стать крупнейшим в новейшей истории.

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