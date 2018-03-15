Одна страна, один император: Си Цзиньпин превращается в пожизненного правителя Китая

15 марта, 2018, 09:25

Максим Викулов

11 марта Всекитайское собрание народных представителей одобрило поправку к Конституции, которая сняла ограничение на период пребывания руководителя государства на своем посту

На практике это означает, что Китай переходит от коллегиального управления к единоличному, и от концепции ротации власти – к ее консервации

Система Дэн Сяопина: рыночная экономика и коллективный император

После ужасов, которые принес коммунистический режим КНР Мао Цзэдуна, новый руководитель Китая Дэн Сяопин начал в 80-х годах прошлого века масштабные экономические реформы. Результатом либерализации экономики стало оживление деловой жизни страны, бум иностранных инвестиций и – как следствие - беспрецедентный рост ВВП и уровня жизни людей.

Китай превратился в главную промышленную площадку планеты, стремительно развивалась инфраструктура, наука и образование. Так, по общей протяженности высококлассных автомобильных дорог Поднебесная вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов, а год назад было анонсировано концепцию "Один пояс, один путь" - наверное, самый амбициозный инфраструктурный проект в истории человечества, призванный соединить Китай системой скоростных транспортных коридоров с ключевыми странами Европы, Азии и Африки.

Транспортные коридоры мегапроекта "Один пояс, один путь"

Прекрасно помня, к чему может привести узурпация власти одним человеком, Дэн Сяопин ввел систему коллегиального управления, при которой все стратегические решения принимаются не одним главой государства, а всем составом Политбюро Коммунистической партии Китая, этаким "коллективным императором".

Что еще важнее – срок пребывания на своих должностях главы КНР – высшего должностного лица страны и его заместителя ограничено двумя пятилетними сроками. А неформальная традиция предусматривает ротацию в течение указанного срока вообще всей правящей верхушки.

По мнению Дэн Сяопина, такая система должна была обеспечить, с одной стороны, стабильность, а с другой - конкурентность и динамику китайской политической жизни.

Сконструированная патриархом современного Китая система работала безотказно на протяжении около трех десятилетий, пока в 2012 году государство не возглавил новый амбициозный лидер Си Цзиньпин.

Папа Си

Сразу же развернув беспрецедентную даже по китайским меркам борьбу с коррупцией (в целом за коррупционные деяния было наказано 1,3 миллиона членов Компартии, среди которых – 35 членов ЦК), новый лидер одновременно и разгромил внутрипартийнную оппозицию, и завоевал небывалую популярность среди простых людей.

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Благодаря незаурядному таланту аппаратной борьбы, он быстро монополизировал всю полноту власти, заняв сразу все три ключевых должности: главыКНР, генерального секретаря ЦК Компартии и главнокомандующего вооруженными силами; и расставил своих людей на всех ключевых государственных и партийных должностях. Националистическая риторика и масштабная перестройка вооруженных сил (на данный момент Народно-освободительная армия Китая за общей мощью уверенно занимает второе место после вооруженных сил США) обеспечили Си Цзиньпину поддержку военных.

Годы правления Си Цзиньпина были отмечены реформированием и развитием китайских вооруженных сил

Параллельно в Китае уже несколько лет происходит то, что можно назвать формированием нового культа личности: везде развешаны портреты нового лидера, газеты и книги пестрят его цитатами, а чиновники любого звена, рапортуя о своих достижениях, непременно подчеркивают, что успехи стали возможными только благодаря внедрению гениальных идей "папу Си".

Осенью прошлого года состоялся XIX съезд Коммунистической партии Китая, на котором, вопреки традиции, среди новоназначенных членов Политбюро не было потенциальных преемников Си Цзиньпіня. Всем стало окончательно понятно: национальный лидер намерен остаться на своем посту и после окончания второй каденции в 2023 году.

Поэтому озвученная пленуме ЦК Компартии Китая предложение об отмене ограничения продолжительности пребывания в должности для председателя КНР и его заместителя неожиданностью не стала. А 11 марта парламент страны – Всекитайское собрание народных представителей – практически единогласно утвердили соответствующие изменения в Конституцию КНР, фактически наделив "папу Си" императорскими полномочиями.

Переход второй по экономической и военной мощью государства планеты до единоличного правления вызвал целый шквал критики в местных социальных сетях Weibo и Weixin (Google, Facebook и Twitter на территории Поднебесной запрещены). Чтобы не допустить какой-либо даже косвенной критики, местная цензура заблокировала возможность написания в упомянутых соцсетях и поисковиках китайских аналогов слов "бесстыдство", "несогласие", "пожизненный", "бессмертный", "аморальный", "эмиграция", "культ личности" и многих других.

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Также под запрет попали названия культовых антиутопий "1984", "Скотный двор", "Дивный новый мир", кинокомпания "Дисней" и "Винни Пух" (Си Цзиньпин, по мнению многих пользователей, похож на мультяшного мишку; в социальных сетях начали массово публиковать картинки Винни, который вцепился в бочку с медом – очевидно, намекая на то, как национальный лидер держится за власть).

Кроме того, запретили публикацию вымышленного имени Си Дзедун (комбинацию имен Си и Мао), и реальное имя китайского военачальника Юань Шикая (который в начале прошлого века пытался восстановить Китайскую империю). Самым абсурдным стал запрет латинской буквы "N" – наверное, как намека на то, что править "папа Си" теперь сможет N раз.

Реформатор на троне

Абсолютная власть нужна Си Цзиньпіну не сама по себе, а как средство внедрения задекларированных лидером амбициозных изменений.

Экономическая и политическая модель Дэн Сяопина, которая прекрасно работала в условиях дешевой рабочей силы, низких социальных гарантий и демографического роста, пока не отвечает требованиям времени.

Соответственно, Китай требует существенных реформ, для чего нужна максимальная консолидация властных полномочий.

В частности, речь идет об анонсированном на осеннем съезде КПК начало построения "Новой эпохи для Китая" - создание гармоничного общества добропорядочных граждан. С этой целью предусмотрено создание системы цифрового социального рейтинга – системы оценивания граждан по самым разным критериям, что не имеет аналогов в истории человечества.

Система предусматривает оценивание каждого конкретного гражданина по различным критериям: законопослушности, добропорядочности, политической лояльности, трудовой дисциплины и др. После чего граждане с высоким рейтингом смогут получат немалые преференции во время поиска престижной работы, зачисление в вузы, получение медицинской помощи, получение кредита и прочее. А жизнь граждан с низким рейтингом – наоборот, превратится в сплошной кошмар.

Также предусматривается образование Государственной наблюдательной комиссии – супервідомства, что будет осуществлять контроль над правящим классом - членами Компартии, чиновниками и сотрудниками государственных компаний. Соответствующий пункт уже внесен в Конституцию страны.

Судя по всему, Си Цзиньпин пытается построить систему, в которой будут смешаны партийный наследство коммунистического Китая и бюрократические традиции цинского империи. Результатом должна получиться система, где принципы организации бюрократического аппарата напоминают современный Китай, но чиновники столь же эффективные и неподкупные, как в Сингапуре.

Роль контроллера честности системы будет выполнять не гражданское общество, независимые СМИ или механизм выборов (все эти компоненты западного мира абсолютно чуждые китайскому менталитету), а контрольное суперведомство и система оценивания граждан.

Удастся ли "папе Си" построить "новую эпоху" - покажет время. С другой стороны, риски консолидации власти и (особенно) ее консервации также немалые. Истории учит, что отсутствие политической конкуренции и несменяемость властных элит очень часто заканчивается плохо: имеющиеся проблемы консервируются, страна теряет динамику и закрывается. Следствием чего почти всегда есть регресс и упадок.