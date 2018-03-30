Ахтем Чийгоз: есть угроза ликвидации лидеров крымских татар Кремлем

30 марта, 2018, 11:11

Антин Борковский

Кремль выдавливает крымскотатарский народ из Крыма. В то же время, проводит массовую колонизацию - уже завезли около миллиона человек из РФ

Ахтем Чийгоз, вице-председатель Меджлиса крымскотатарского народа, бывший политзаключенный Кремля, в эфире телеканала Еспресо рассказал о блокировании национально-культурной автономии и попытках ликвидации лидеров Меджлиса.

В оккупированном Россией Крыму Путин провел свои выборы, вопреки международному законодательству. Часть стран этого не признает, но иногда говорится, что раз мы не признаем выборы в оккупированном Крыму, то это де-факто означает, что все выборы президента РФ стали нелегитимными.

Вообще, Россия очень манипулирует в мире такими понятиями, как, например, выборы. Да не было выборов в России! Вообще, не существует выборов в России. Равно как и не существует демократии в России, равно как и нет там судебной системы. В общем, ничего там нет. Там есть банда…

… ритуал самоназначения Путина…

…да, там есть банда, которая управляет территорией и производит террор на каких-то площадках в мире, в частности вот в Крыму. Какие выборы!? Там определили дату, на своё усмотрение её подтянули под эту, так скажем, сакральную дату, – как они всё сейчас пытаются там сакральность во всём видеть, - и решили: 18 марта согнать народ, и чтобы они поставили галочку, что они так любят сильно Путина. Согнать народ! Но общество в Крыму показало, что оно далеко уже не такое, как где-то в Сибири, или где-то там на Урале. Мы точно знаем, мы очень тщательно мониторили весь процесс, даже в районах 30% явки не было.

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И это не только 18 марта. Начиная от этого так называемого "референдума", под дулами автоматов и под той идеей, что якобы русскость в Крыму высокая, и что там они так ждут, когда ж Россия придёт, - было участие на уровне 20%. Это вместе с Севастополем.

Просто приходится слышать, что в Крым свозят сотни тысяч граждан России в качестве колонистов. Насколько я понимаю, задача Кремля "лайт" в том, чтобы - если, например, Путин отойдет от власти в той или иной степени, - то снова появится на повестке дня Крым, и они уже готовят запасной аэродром.​

Понимаете, они всё делают последовательно. И в истории это зафиксировано не раз. После аннексии Крыма в 18 веке создавались все условия для массового исхода крымских татар. Для чего? Потому что это были непокорные люди. Они не вписывались в рамку быдла, которое имело место на их собственной территории - крепостное право, повинности эти воинские, а тут - свободолюбивый народ.

Далее, уже в начале 20-го века, это снова массовые расстрелы, уничтожения, и принудительное создание условий опять для исхода непокорного народа, уже небольшой группы. Если речь шла раньше о миллионах, то теперь о сотнях тысяч. Теперь в 1944-ом году: поголовно выслали всех крымских татар, поголовно! И активно в 50-ые годы загоняли туда быдло-население со своей территории. Оно потом прожило на этой территории 50-60 лет, а когда крымские татары вернулись, то те люди стали утверждать, что это они коренные крымчане. Так сейчас то же самое происходит.

А много сейчас Путин завез своего люмпена?

Да. По разным оценкам до миллиона. В течение трёх лет выдавливалось местное население, которое не такое, как у них в Сибири, на Урале, или в других болотистых местах или в тайге. Оно другое, они воспитывались уже при демократической Украине, когда они вели себя, как считают нужным, недовольство проявляли открыто, а теперь – нельзя.

И теперь этому обществу не нравится оккупация. Референдум так называемый провели, а выяснилось – оказывается, никто не хотел этой русскости, этой России вот в таком виде. Крым вообще изменился в считанные часы 27 февраля 2014 года. Он погрузился в такой мрак, что страшно стало даже тем, кто кричал "Россия! Россия! Россия!".

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Вхождение России в Крым в первые недели оккупации было настолько наглым, циничным и спокойным; вот это определило, что не делалось до этого периода все 20 лет предыдущих. Это и кадровая политика, это использование или манипуляция вокруг русского фактора в Крыму, это способствование увеличению сепаратизма, это игнорирование всего, что связано с Украиной, это подавление законных требований или игнорирование законных требований крымскотатарского народа.

Ахтем-ага, на Ваш взгляд, люди Януковича готовились к российской оккупации Крыма? Ведь официальная версия РФ - все произошло спонтанно, в результате заседания Путина со своим верным Совбезом.​

Ничего спонтанно не делалось. Эти все факторы уже настолько были обострены, что Россия просто определила слабость периода, того послемайдановского периода в Украине, и как месть, как продолжение своей бандитско-имперской политики, она определила Крым и вошла спокойно туда. Вооруженного сопротивления по природе своей не могло быть, потому что отсутствовало понятие, что в Крыму войска, спецподразделения способны будут оказывать вооруженное сопротивление своему "братскому народу". Вот так вот велась политика в Крыму. Фактором дестабилизации, угрозой считались крымские татары. И для спецслужб.

Российских и украинских, как ни парадоксально.​

Конечно.

Потому что постоянно вбрасывалась информация, что Кырымлы - это чуть ли не подразделение Аль-Каиды.​

Хотя крымские татары всегда демонстрировали чёткую позицию проукраинскую, и нас часто называли…

… бандеровцами крымскими…

... что в Крыму украинцы – это крымские татары. Об этом можно очень много говорить, потому что мы жили все эти годы там, и мы всегда были с этой тревогой, что вот эта беда может случиться. К сожалению, она случилась. Сегодня у нас есть некие обиды на какие-то действия, которые… хотелось бы, чтобы, в частности, внести, наконец, эти изменения в Конституцию…

… речь идет о национально-культурной автономии?

Нет. Национально-территориальной автономии! Национально-культурная автономия по сути нас не устраивает и, вообще, об этом и речи быть не должно. Национально-территориальная автономия. И это, в первую очередь, должно быть таким актом справедливости.

Я удивляюсь, что до сих пор это не было сделано, ведь судьбу Крыма будет определять украинский народ, в который входят и Кырымлы, или же украинцы и Кырымлы, как автохтонное население Украины. То есть это должно быть общим решением двух народов. Но такое впечатление, что власть, или часть власти, как бы не доверяет этому сценарию. Почему все так буксует?

Я думаю, что это всё наслідки вот тех 25-и лет, о которых я говорил, вот эти стереотипы, и, естественно, те же политики, которые вокруг этого спекулировали последние 20 лет, тоже никуда не исчезли. Они этим мусором награждали сознание живущих в Крыму, и в том числе и на материковой Украине, они и сегодня продолжают так же делать, может, не так агрессивно, как раньше, более так завуалировано, но это продолжается.

То есть Кремль выдает свои методички, - пусть негласные, - относительно крымского вопроса.

Так быстро, даже ценой крови, связи этих групп с Кремлём оборвать не получится. Но есть у нас такая уже глубокая уверенность в том, что в Украине суспільство уже не такое.

А в вопросе национально-территориальной автономии, какова позиция, например, президента Порошенко?

Он демонстрирует чёткую, последовательную позицию, и он не раз заявлял, что было ошибкой в 90-ых годах определять статус просто территориальный автономии. Что нужно было непременно придавать этой территории национально-территориальный статус. Кроме того, он не раз заявлял, что это нужно было сделать ранее, для того чтобы избежать сегодняшней ситуации в Крыму. И мы считаем, что придание такого статуса будет ещё и серьёзным инструментом для того, чтобы деоккупировать Крым. Вот в этом у нас есть с ним чёткое понимание. Власть не так быстро меняется, но глава державы несёт за это ответственность, и мы ждём принятия этих изменений.

А как быть с фейковым Керченским мостом?

Я его "Дьявольский мост" называю, а всё, что построено дьяволом, оно не будет приносить пользы, и, естественно, во благо оно не будет использовано. Не думаю, что этот мост разрешит проблемы созданные в Крыму оккупацией. Уверен, что те чаянья, которые на него возлагают - и имиджевые, и экономические, - не будут оправданы.

Ахтем-ага, а нет ли у Вас опасения, - у меня, по крайней мере, оно есть, - что Кремль может разыграть с Кырымлы так называемый чеченский сценарий, когда легитимные представители чеченского правительства, избранные народом Чечни, речь идет о Джохаре Дудаеве, Аслане Масхадове, были физически уничтожены. А вместо этого создали тех или иных пророссийских деятелей и свои параллельные структуры. Не хочется говорить об этих страшных сценариях относительно лидеров Меджлиса, но это возможно?

Весь мир знает, что мы руководствуемся в своей борьбе мирными, ненасильственными методами. Это, конечно, не останавливает Россию, и Россия с первого дня, видя, что мы – недоговорные, - абсолютно даже мы не желаем вступать вот в такие переговоры, - стала применять всю ту методологию, которую она использовала и использует на Кавказе.

Понимаете, они набрали небольшую группу марионеток, но четыре года показали несостоятельность подобного подхода. Они выслали и нас – как Меджлис, как лидера нации. Но четыре года продемонстрировали тесную связь народа в Крыму и лидеров на материковой Украине. И все попытки со стороны России разорвать эту связь оказываются несостоятельными. Причём пытались разными методами: с утра до ночи есть такой канал "Код ТВ" называется, пытались дискредитировать, очернить – не получается.

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И сажать тоже пытаются, тоже не выходит. Постоянно создаются такие условия, при которых вынужденная массовая миграция должна быть, то есть выдавливание нашего народа. Тоже не срабатывает. Потому что отсутствие десятилетиями народа на своей исторической родине сегодня настолько засело каждому в сердце, что подавляющее большинство не мыслит нахождение себя вне Крыма. Точно так, как и мы, которые вынуждены сегодня здесь не по своей воле находиться. Мы каждый день думаем о том, как вернуться назад.

В свое время Путин встречался с Мустафой Джемилевым, и ему не удалось его ни купить, ни запугать; мы знаем, какие были репрессии, в частности, и против родственников Мустафы-аги. А как сейчас? Они до сих пор не прекратили попыток купить, запугать?

Да конечно. Это всё имеет место, но…

… то есть до сих пор они пытаются предлагать какие-то деньги или влияния?

Конечно. Да. В частности, по отношению лично ко мне, все вот эти мои годы сидения в тюрьме, не раз это происходило. Всё, что они пытаются по аналогии с другими субъектами, которые они уже испробовали, провести в Крыму, не происходит. Есть угроза того, что могут примениться такие методы, как уничтожение определённых личностей из нашего народа, это реально может произойти. Но ещё больше сплотится народ в своём протесте и борьбе. И это ни у кого не должно вызывать сомнений.