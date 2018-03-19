Российские выборы. Путин получил мандат на дальнейшую эскалацию напряженности в мире

19 марта, 2018, 17:38

Максим Викулов

На выборах президента РФ Владимир Путин получил самый высокий результат за всю новейшую историю России, заручившись поддержкой в 76% голосов избирателей. Вместе с тем, явка была самой низкой за всю историю проведения президентских выборов

18 марта в Российской Федерации произошло то, что официальная власть почему-то упорно называет "выборами" президента. Хотя на самом деле речь идет скорее о переназначении верховного лидера на очередной шестилетний (ранее – четырехлетний) срок. С одной стороны, "выборы" ничего не решали – ведь абсолютно никто не сомневался в пролонгации полномочий нынешнего российского монарха. С другой – голосование все-таки имело важное символическое значение, ведь речь шла об уровне общественной поддержки не так персонально Путина и его режима, как генеральной линии на конфронтацию со всем миром, причем – ценой значительного снижения жизненных стандартов рядового россиянина.

Становление режима

На самом деле, последние реальные и конкурентные выборы президента РФ состоялись в далеком 1996 году, когда действующий хозяин Кремля Борис Ельцин (а либералы, даже относительные, почти никогда не бывают популярны в российском обществе) сошелся в поединке с кандидатом от КПРФ Геннадием Зюгановым. Реваншистские настроения в российском обществе доминировали уже тогда, и Зюганов был значительно популярнее относительно либерального Ельцина. Однако, благодаря тотальной поддержке олигархата (который контролировал ключевые СМИ), политических элит и немногочисленных реформаторов, которые сумели объединиться ради недопущения на престол коммуниста, Ельцин смог выиграть выборы.

Уже следующие гонки показали полную безальтернативность российской политической жизни: силы реванша во главе с премьер-министром и экс-главой ФСБ Владимиром Путиным победили в первом туре со счетом в 53 процента голосов.

Засев в Кремле, Путин очень быстро монополизировал всю власть. С олигархической вольницей образца 1990-х было покончено, руководители гигантских финансово-промышленных групп либо присягнули новому владыке (как Абрамович и Потанин), либо были вынуждены бежать за границу (Березовский, Гусинский), либо оказались в тюрьме (Ходорковский). Медиаактивы были конфискованы и поставлены на службу режиму, оппозиция уничтожена политически (а порой и физически). Благодаря тотальному контролю над СМИ, агрессивной националистической и антизападной риторике (которая так нравится большинству граждан Федерации) и благоприятной конъюнктуре на внешних рынках (прежде всего – высоким ценам на углеводороды), что позволяло поддерживать более-менее приличный уровень жизни людей, Владимир Путин стал чрезвычайно популярным. Гонения на представителей крупного бизнеса закрепили архетипный образ доброго царя, наказывающего злых бояр; а противостояние с Западом льстило самолюбию рядового россиянина.

При этом проблемы в России во времена правления Путина нарастали, как снежный ком. Разгул преступности, безумная коррупция, грабеж государства ближайшим путинским окружением (на глазах бывшие друзья, тренеры и повара Владимира Владимировича превращались в новых олигархов); доминирование в экономике крупных государственных корпораций при неблагоприятном климате для малого и среднего бизнеса; миграция талантливой молодежи на Запад из-за невозможности найти применение дома; тотальная зависимость экономики от экспорта углеводородов (фактически, страна продавала нефть и покупала за эти деньги все остальное); изменение этнического состава крупных городов вследствие безумной неконтролируемой миграции из Средней Азии и с Северного Кавказа. Впрочем, все это не становилось помехой популярности нового царя: в 2004 году за Путина проголосовали более 71%, а в 2012 году – более 63%.

Выборы на фоне глобальных конфликтов

Вместе с тем, контекст нынешней президентской гонки кардинально отличался от всех предыдущих.

Начиная с февраля 2014 года, Кремль взял курс на эскалацию напряженности, начав целую серию управляемых и неуправляемых конфликтов во всем мире. Аннексия Крыма и вторжение на восток Украины; массовые бомбардировки в Сирии и поддержка режима Башара Асада в применении химического оружия; заигрывание с разными сторонами гражданской войны в Ливии; вмешательство в избирательные процессы в Соединенных Штатах, Франции, Германии и Италии; в референдумы в Великобритании и Каталонии; пропагандистская война телеканалов Russia Today, Sputnik и целой армии интернет-ботов против западных ценностей, успешные попытки коррумпировать элиты в Западной Европе и не столь успешные – в США; как апофеоз, атаки на территории Великобритании с использованием оружия массового уничтожения неизбирательного действия, - список можно продолжать до бесконечности.

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Все перечисленное привело к противодействию Запада: санкций, торговых и других ограничений. В совокупности с падением цен на нефть это довольно сильно ударило по кошельку рядового россиянина, а также поставило под угрозу доходы и стиль жизни политического и бизнес-окружения Путина, привыкшего покупать недвижимость, учить детей и держать деньги на ненавистном Западе. Соответственно, Выборы-2018 можно расценивать как плебисцит, на котором рядовые россияне должны были дать ответ: нравится ли им агрессивная внешняя политика по цене снижения их благосостояния.

Избирательная кампания этого года уже привычно проходила в атмосфере отсутствия какой-либо альтернативы. Единственный серьезный оппонент Владимира Путина – Алексей Навальный – был отстранен от гонки. Пытаясь делегитимизировать переутверждение Путина, Навальный призвал своих сторонников бойкотировать голосование. Этот призыв органично ложился в канву нежелания рядового россиянина идти на выборы – действительно, зачем, если результат известен заранее?

Соответственно, задачей режима было обеспечить максимальную явку – любой ценой. Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко получил инструкцию – обеспечить явку не ниже 70%. Последние несколько недель жизни в России превратились в сплошную пропагандистскую кампанию с целью хоть как-то затащить избирателя на участки. В ход шло все – реклама с эротическим подтекстом; ролики, изображавшие апокалипсис в случае неучастия в голосовании; прямое материальное поощрение. В день голосования на избирательных участках можно было за бесценок купить продовольственные товары, бесплатно получить билеты на развлекательные мероприятия, измерить давление и т.д.

Вирусный ролик , призывающий россиян идти на выборы

Дабы разжечь националистический пыл широких масс, дата выборов была назначена на годовщину аннексии Крыма – 18 марта этого года. Было заранее объявлено, что сам хозяин Кремля будет голосовать на территории аннексированного полуострова. В ежегодном послании к Федеральному собранию Путин рассказал о новом чудо-оружии, которое должно превратить врагов России в радиоактивный пепел; и показал яркие мультики в духе "Звездных войн". Наконец, неизвестно, случайно ли химическая атака в Солсбери и резкое ухудшение российско-британских отношений произошли как раз накануне российского "волеизъявления".

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И, чтобы хоть как-то оживить выборы и заманить на участки аполитичную молодежь, было разрешено участие в выборах Ксении Собчак – некоего "эрзац-Навального", который, впрочем, в отличие от известного расследователя коррупционных сделок Кремля, не представляет никакой угрозы действующему режиму.

Легитимизация агрессии

По результатам "выборов" Путин получил самый высокий уровень доверия за всю новейшую историю. Действующего хозяина Кремля и всей России поддержали 76% избирателей. А если добавить к этому еще голоса, поданные за коммуниста Павла Грудинина и ультра-националиста Владимира Жириновского, то можно смело утверждать – курс на агрессивную конфронтационную линию поддерживают около 95% (!!!) тех, кто пришли на избирательные участки. Кроме того, сработали и меры, направленные на привлечение избирателей к процессу – явка превысила показатели 2012 года, составив 68% (хоть и была ниже показателей 1996 и 2008 годов).

Самой низкой была явка (а также поддержка Путина) в Москве, что вполне понятно. Именно в столице сосредоточено наибольшее количество так называемого креативного класса – программистов, дизайнеров и других "продвинутых" людей, которые либо симпатизируют Навальному, либо просто не воспринимают путинский режим. Самых высоких показателей власть добилась на Северном Кавказе и в оккупированном Крыму. Что также вполне понятно: на Кавказе привыкли "прислушиваться" к "рекомендациям" местных властей. Что же касается аннексированного полуострова, то большинство оппозиционно настроенных людей давно покинули аннексированный полуостров. Или же – это особенно касается крымских татар – просто не пришли на участки.

Кстати, симптоматично взглянуть на тех, кто уже успели поздравить Путина с переизбранием. Среди позвонивших - светочи демократии и лидеры реформ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, казахский лидер Нурсултан Назарбаев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон. Не удержался также пророссийский президент Молдовы Игорь Додон. За пределами границ бывшего единого и неделимого - лидеры таких развитых стран, как Куба, Венесуэла, Сербия, Республика Сербская (националистическое сербское образования в составе Боснии и Герцеговины) и Боливия. Позвонил также председатель КНР Си Цзиньпин, которого только наделили почти императорскими полномочиями и сделали чуть ли не по жизненным правителем Поднебесной.

В общем, на выборах, проходивших под знаком бряцание ядерным оружием и "Новичком", режим получил потрясающую поддержку. И мандат на дальнейшую эскалацию. И об этом стоит думать очень быстро – и не только нам, украинцам, грузинам или прибалтам. Последние события показали, что ареной гибридной войны может стать любая страна и любой город в мире.