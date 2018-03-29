Виталий Портников: Балканы могут стать новым рингом для Путина

29 марта, 2018, 13:36

Портников Виталий

Телефонный разговор президентов Сербии и России Александара Вучича и Владимира Путина прошел на фоне военных учений, которые Сербия проводит у самых границ частично признанного Косово

Учения начались после депортации из Косово сербских чиновников, которые прибыли в эту страну вопреки запрету официальных властей. Депортация уже вызвала самый серьезный кризис в отношениях между Сербией и Косово за последние годы. Путин, разумеется, на стороне Белграда. Запад – на стороне Приштины.

Для Украины, как и для России, независимого Косово не существует. Однако для стран, которые признали независимость этой страны, сам факт нелегального приезда на ее территорию граждан, а тем более государственных служащих другого государства – нарушение суверенитета. Вот почему Евросоюз согласен с позицией Косово, но одновременно призывает стороны решить конфликт и вернуться за стол переговоров. Ведь европейская интеграция и Сербии, и Косово зависит от нахождения этими странами взаимопонимания друг с другом.

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Однако складывается впечатление, что у Белграда – другой план. Сам нелегальный приезд сербских чиновников в Косово выглядит хорошо продуманной с точки зрения последствий провокацией. После депортации непрошенных гостей политическая партия косовских сербов "Сербский список" заявила о выходе из правящей коалиции, что привело к правительственному кризису.

Но самое главное – было заявлено о формировании Ассоциации сербских муниципалитетов. Если Приштина не согласится с этим требованием, через три недели косовские сербы начнут формировать ассоциацию самостоятельно. Это означает, что через три недели на Балканах может начаться новая война.

Пусть нас не обманывает название. Ассоциация сербских муниципалитетов – это примерно то же самое, что ДНР, только в Косово. Более того, это ДНР и ЛНР создавались – и запихивалось в Минские соглашения – по примеру этой ассоциации, а не наоборот. Идея проста: муниципалитеты, где живут сербы, объединяются в единое образование, государство в государстве.

И у этого нового государства больше связей с Белградом, чем с Приштиной. Номинально это – Косово. Фактически – Сербия. Отличие от оккупированного Донбасса разве что в том, что единой территории у косовских сербов нет. И судьба албанцев, которые живут между их анклавами – еще один повод для конфликта.

Если ассоциацию действительно создадут без согласия Приштины, Косово будет пытаться восстановить свой суверенитет над территорией. И это при том, что у Косово армии нет. Но есть возможность мобилизации добровольцев и надежа на помощь миротворцев. А у Сербии армия есть. И есть надежда на помощь Путина.

Именно поэтому телефонный разговор президентов Сербии и России – это подготовка к возможной войне.

Зачем нужна война Путину? Очевидно. Это – возвращение на Балканы, новый очаг нестабильности, крест на планах Запада интегрировать Балканы, игра на иррациональном мышлении сербского общества.

Зачем война Вучичу? Сербский президент действительно хочет привести страну на Запад. Но не может этого сделать без договоренностей с Косово. А эти договоренности большинство сербов не поддерживает. Сербы продолжают жить в угаре шовинистического мифа. Но если Вучич "освободит" сербские районы Косово, если докажет, что Сербия может побеждать своих врагов – то получит возможность заключить почетный мир. С албанцами и Западом.

Путин использует Вучича. Вучич использует Путина. Россия использует Сербию. Сербия использует Россию. Так, кажется, уже было – в 1914 году.