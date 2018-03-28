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Сербия не будет высылать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Президент Сербии Александар Вучич пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сербский президент заявил Путину в ходе телефонного разговора, сообщает Европейская правда.

Вучич сообщил Путину, что Сербия не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации, и не будет высылать российских дипломатов, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали.

Также Вучич попросил у Путина советы относительно того, как противодействовать действиям Косово на фоне обострения взаимоотношений с непризнанной республикой.

Вучич проинформировал о последних событиях в Косово, в частности, о задержании сербского дипломата Марка Джурича. Путин сообщил Вучичу, что внимательно следит за событиями в Косово и решительно осуждает действия Приштины.

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