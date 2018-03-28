Сербия не будет высылать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля
Об этом сербский президент заявил Путину в ходе телефонного разговора, сообщает Европейская правда.
Вучич сообщил Путину, что Сербия не будет участвовать в осуществлении любых мер, направленных против Российской Федерации, и не будет высылать российских дипломатов, несмотря на то, что почти все страны региона это уже сделали.
Также Вучич попросил у Путина советы относительно того, как противодействовать действиям Косово на фоне обострения взаимоотношений с непризнанной республикой.
Вучич проинформировал о последних событиях в Косово, в частности, о задержании сербского дипломата Марка Джурича. Путин сообщил Вучичу, что внимательно следит за событиями в Косово и решительно осуждает действия Приштины.
- Напомним, что после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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