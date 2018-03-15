 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины


фото: delfi
Государство со слабыми институтами и склонной к коррупции элитой подминают новые игроки, куда более могущественные, чем свои провинциальные олигархи и чиновники

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности уйти в отставку, если формирование нового правительства будет поручено представителю его собственной политической партии.

Важность заявления премьера нельзя недооценивать. Фицо - не просто премьер, а самый влиятельный политик Словакии последнего десятилетия, настоящий "хозяин" страны. Его решение - свидетельство усиление словацкого политического кризиса, который начался после убийства журналиста-расследователя Яна Куцияка и его невесты.

Ситуацию вполне можно сравнить с делом Гонгадзе, с той только разницей, что протесты словаков и крах правительства происходят в стране, которая входит в Европейский Союз и НАТО, Шенген и зону евро. То есть Словакия прошла весь тот путь, который Украине предстоит пройти в ближайшие 20 лет - и в результате она оказалась там, где Украина была 20 лет назад! Какой мрачный политический парадокс! Неужели и Украине это предстоит?

Скорее всего. И вот почему. Убийство журналиста в Словакии связывают с влиянием в стране итальянской мафии, которая защищала свои интересы. Откуда в Словакии итальянская мафия? Но мафиози не знают государственных границ, тем более, что между Италией и Словакией их как бы теперь просто нет. И почему бы могущественной криминальной группировке, которой в своё время удалось подмять под себя политическую и судебную систему Италии не прийти в государство со слабыми институтами и склонной к коррупции элитой?

Читайте также: Политический шторм на Дунае. Как убийство словацкого журналиста всколыхнуло страну

В этом-то все и дело. Реформы, которые прошли в странах Центральной Европы и которые сейчас проводятся в Украине, рассчитаны на государства с сильными институтами и нравственным обществом. Там, где нет ни того, ни другого, появляются новые игроки, куда более сильные и могущественные, чем свои провинциальные олигархи и чиновники.

Мафия - куда более серьезная угроза, чем какой-нибудь украинский олигарх. Она способна убивать, не задумываясь о том, посещает ее разоблачитель посольство Соединенных Штатов или нет. Она убивает семьями - в этом смысле убийство в Словакии очень похоже на убийства врагов мафии в той же Италии или США.

Мафия - глобальный синдикат с корнями в политической системе многих развитых стран. И она уже у наших границ. Она готовится к прыжку и не сомневайтесь - прыгнет и сомкнёт когти у нашего горла.

И вот тогда все, что было с нами раньше, покажется детскими играми. Потому что мы будем жить в мафиозном государстве в буквальном смысле слова. Не в смысле рассказов об этом по телевизору и в социальных сетях, а на самом деле. На самом деле - это намного страшнее, чем по телевизору.

Спастись от этого можно только одним путём  - созданием сильных государственных институтов. Солидарностью гражданина и государства. Прекращением болтовни и имитации всего, что можно имитировать - реформ, борьбы с коррупцией, гражданского общества.

Запад можно обмануть, это не так сложно. Можно получить у него деньги на социальную стабильность и на поездки активистов на конференции. Можно даже имитировать создание эффективных институтов и вступить в ЕС, как сделала это Словакия.

Но мафию не обманешь.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 марта, 2018 четверг

больше новостей

15 марта, 2018 четверг

14 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать