В Словакии прошли самые массовые протесты со времен революции 1989 года
Об этом сообщает издание Aktuality.
В протестах приняли участие более 120 тысяч человек. Как отмечает издание, это был, вероятно, наиболее массовый протест в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический строй.
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Наиболее массовым был протест в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 тысяч человек.
Организаторы требовали открытого расследования убийства журналиста и назначения нового, заслуживающего доверия правительства, в котором не будет людей, подозреваемых в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.
"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособными расследовать предыдущие скандалы" - заявляли участники акции.
Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.
Как отмечается, несмотря на опасения полиции, протесты по всей стране проходили мирно.
Многотысячные протесты в Словакии прошли и 2 марта.
- Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя и его девушку застрелили в собственном доме.
- Отмечается, что причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке - в голову. Полиция считает, что они были убиты между 22 и 25 февраля.
- Впоследствии словацкое правительство предлагает вознаграждение в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста.
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