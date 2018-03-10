В Словакии прошли самые массовые протесты со времен революции 1989 года

10 марта, 2018, 11:16

Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка

Об этом сообщает издание Aktuality.

В протестах приняли участие более 120 тысяч человек. Как отмечает издание, это был, вероятно, наиболее массовый протест в стране с 1989 года, когда в ходе Бархатной революции в стране был свергнут коммунистический строй.

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Наиболее массовым был протест в столице Словакии Братиславе, где на улицы вышли 60 тысяч человек.

Организаторы требовали открытого расследования убийства журналиста и назначения нового, заслуживающего доверия правительства, в котором не будет людей, подозреваемых в коррупции или связях с мафией. Также люди хотят, чтобы к расследованию были привлечены международные эксперты.

"Мы не доверяем политикам в проведении независимого расследования. Они оказались неспособными расследовать предыдущие скандалы" - заявляли участники акции.

Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

Как отмечается, несмотря на опасения полиции, протесты по всей стране проходили мирно.

Многотысячные протесты в Словакии прошли и 2 марта.