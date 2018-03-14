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Премьер Словакии готов к отставке из-за убийства журналиста-расследователя

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов оставить свой пост из-за ситуации в стране после убийства журналиста

Об этом сообщает Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрея Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", — сказал Фицо.

Кроме того, он поставил три условия своей отставки: в частности, должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую он возглавляет; президент пообещает уважать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.

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  • Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя Куцяка и его девушку застрелили в собственном доме.
  • Впоследствии словацкое правительство предложило вознаграждение в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста.
  • Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.
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