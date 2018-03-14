Премьер Словакии готов к отставке из-за убийства журналиста-расследователя
14 марта, 2018, 22:54
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов оставить свой пост из-за ситуации в стране после убийства журналиста
Об этом сообщает Aktuality.
"Сегодня я посетил президента Андрея Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", — сказал Фицо.
Кроме того, он поставил три условия своей отставки: в частности, должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую он возглавляет; президент пообещает уважать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.
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- Напомним, 26 февраля словацкого журналиста-расследователя Куцяка и его девушку застрелили в собственном доме.
- Впоследствии словацкое правительство предложило вознаграждение в размере 1 млн евро за информацию, которая поможет раскрыть убийство журналиста.
- Десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка.
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