Премьер Словакии готов к отставке из-за убийства журналиста-расследователя

14 марта, 2018, 22:54

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов оставить свой пост из-за ситуации в стране после убийства журналиста

Об этом сообщает Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрея Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", — сказал Фицо.

Кроме того, он поставил три условия своей отставки: в частности, должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую он возглавляет; президент пообещает уважать коалиционное соглашение и результаты выборов 2016 года.

Читайте также: Политический шторм на Дунае. Как убийство словацкого журналиста всколыхнуло страну