10 beauty-трендов 2018 года: Размазанная помада, бесцветные брови и натуральность

18 января, 2018, 17:45

Какие тренды покорят мир в 2018 году и подойдут каждому

Чистая натуральная кожа

"Накрасьте меня так, будто я не накрашена". В 2108 году чистая кожа входит в моду. И хотя такой мейк-ап можно сделать, купив консилер и хороший тональный крем, но тренд требует на самом деле избавиться от недостатков.

Розовые оттенки

Розовый снова наступает. От легкого и пастельного до яркого — макияж в одном цвете, а, еще лучше, одним продуктом, поднимается все выше по трендовым ступенькам. Светлокожие выбирают холодные оттенки, смуглые и темнокожие — тепло-розовые. Для таких образов подходят румяна-стики, их можно наносить на любую часть лица и не сомневаться, что макияж продержится до конца вечера.

Брови Моны Лизы или контраст с волосами

Для тех, кому надоели огромные черные брови, нашлась альтернатива — их отсутствие. Точнее, их предлагают осветлять, пока брови не станут едва видны. Сегодня это подходит не только блондинкам, но и брюнеткам, шатенкам, рыжим и окрашенным в разные цвета.

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Если же изменять темным бровям не хочется, выход есть. Можно взять пример с голливудских звезд Ким Кардашьян, Марго Робби или Лили Коллинз и осветлить волосы. Так удастся сохранить любимые темные брови и все равно остаться в тренде.

Больше черного

Черный никогда не выходит из моды, а, наоборот, вносит еще больше трендов. Теперь, кроме маленького черного платья и черных стрелок, будут популярными чернильные тени и графитовые карандаши. И чем больше черного, тем лучше, поэтому можно не бояться и смело наносить темный загадочный мейк.

Нижние ресницы

Наконец нижние ресницы дождались своего "звездного" времени. Бренды выпускают специальные туши с удобными маленькими щеточками, а визажисты вообще предлагают более масштабные варианты. Например, увеличить нижние ресницы можно, добавив несколько накладных пучков, или дорисовав их карандашом.

Подчеркнутые нижние веки

В 2018 году можно стать ярче. Для этого нужно только взять карандаш и подчеркнуть нижние веки. Лучше всего для этого выбирать карандаш под цвет своих глаз. Если же подходят и другие оттенки, ничто не мешает дополнить образ и сделать его ярче.

Эффект "слизанной помады"

Теперь не нужно чуть ли не каждый час проверять, не стерся ли контур помады на губах и поправлять линии, ведь в моду входит эффект "слизанной помады". Цвет должен быть темным и насыщенным ближе к внутреннему краю губ и постепенно "пропадать" снаружи.

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Это позволяеет не переживать за то, как выглядят губы: чем более неопрятными они будут казаться, тем лучше.

Прозрачный блеск

Тренд 90-х возвращается! Для тех, кто не любит цветные помады и отдает предпочтение натуральному цвету губ, в моду снова входят блески. Теперь можно выглядеть максимально натурально и не выбирать часами между светло-розовым и темно-сливовым цветом.

Цветные волосы

Этот тренд порадует как тех, кто готов к кардинальным изменениям, так и тех, кто не хочет красить волосы, но очень хочет изменить прическу. Яркие накладные пряди, как на прошлогоднем осенне-зимнем показе Versace, останутся и в этом году. Такие пряди легко закрепить на волосах, и, к тому же, можно выбрать любой цвет. По данным института Pantone, цветом этого года стал "ультрафиолетовый".

Тотальное упрощение

В 2018 году не нужно будет носить огромные косметички, ибо на смену доведенному до идеала макияжу приходит простота и легкость. Многоуровневые ритуалы по уходу за кожей будут исчезать, зато появятся продукты, у которых будет больше, чем одна функция.