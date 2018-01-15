Восьмой раз одна и та же диета стала лучшей в мире. Что в ней такого полезного

15 января, 2018, 14:04

Меньше соли, жирных продуктов и только свежие овощи и фрукты. Лучшая в мире диета DASH помогает лечить гипертонию и худеть

Диета DASH уже в восьмой раз занимает первое место среди всех диет мира. Главное американское издание U. S. News and World Report признало ее лучшей, ведь эта диета — самая сбалансированная и действенная.

По своим принципам, DASH очень похожа на средиземноморскую и вегетарианскую, которые закрыли тройку самых действенных диет.

Что такое DASH

Чаще всего диета DASH (перев. с англ. - "энергия") нужна для профилактики и лечения гипертонии — стойкого повышения артериального давления. Она появляется из-за частого нервного перенапряжения, стрессов и психических травм, следовательно, нарушается работа центральной нервной системы.

Это отражается на сосудистом тонусе, поэтому возникает спазм в мелких артериях и повышается артериальное давление. Высокое давление со временем наносит вред сосудам, мозгу, сердцу и почкам, а это может привести к инсульту, сердечной недостаточности, инфаркту и другим сложным заболеваниям.

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И не стоит думать, что "сесть" на эту диету можно лишь при гипертонии. DASH станет полезной и для тех, кому нужно снизить уровень холестерина и улучшить показатели липидного профиля в целом.

Она будет полезна и здоровым людям, которые хотят держать себя в тонусе.

Как работает диета DASH

Диета DASH самом деле очень проста. Главное в ней — сбалансированное и правильное питание. Здоровый режим, который пропагандирует DASH, является ключом к уменьшению кровяного давления, а также к уменьшению веса и его дальнейшего контроля.

В этой диете правильно уравновешены все нужные вещества: калий, кальций, белок и магний. За их количеством следить не обязательно, стоит лишь правильно выбирать продукты.

Особенность DASH – это сочетание таких продуктов, как фрукты, овощи и обезжиренные молочные продукты. Вместе они способны обогатить организм необходимыми веществами и мощно повлиять на нормализацию кровяного давления.

Эффективнее же диета будет работать, если уменьшить количество соли в рационе. И резких изменений в самом начале делать не стоит. Сначала снизьте количество потребляемой соли до 2400 мг в день (примерно 1 чайная ложка).

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Затем, когда организм привыкнет к диете, снизьте потребление соли до 1500 мг в день (около 2/3 чайной ложки). Этот объем включает в себя всю потребляемую соль: и ту, что находится в пищевых продуктах, и ту, которую вы добавляете в пищу.

Уменьшить количество соли не так трудно. Для этого нужно забыть про полуфабрикатах или продуктах, которые уже прошли первичную обработку, они часто содержат массу соли.

Копченое, соленое или предварительно маринованное мясо очень опасно, поэтому лучше ограничить его потребление. Свежую рыбу, птицу или другие продукты следует готовить самостоятельно, а для вкуса можно добавить травы или натуральные специи без соли.

Как забыть о вредной пище и начать DASH-диету

Добавьте порцию овощей на обед и на ужин;

Добавьте порцию фруктов или употребляйте их как закуски;

Используйте только половину вашей привычной порции сливочного масла и масла для салата, а также используйте нежирные или обезжиренные приправы;

Замените жирные молочные продукты на обезжиренные;

Ограничьте количество мяса до 180 г в день и попробуйте есть преимущественно вегетарианские блюда;

Замените типичные закуски несолеными кренделями или орехами, изюмом, обезжиренными йогуртами, замороженными йогуртами, несоленым обычным попкорном без масла и сырыми овощами.

Рацион на два дня с диетой DASH

Основная цель диеты — не похудение, а нормализация давления, поэтому калорийность блюд будет достаточной. И те, кто хочет с помощью этой диеты сбросить лишний вес, могут менять количество калорий.

Средняя калорийность рациона – 2000 ккал.

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