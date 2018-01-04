Главные модные тренды 2018 года. Пластик, перья и бахрома

4 января, 2018, 13:00

От перьев до классики. Расскажем, что стоит носить и покупать в новом сезоне

Январь уже традиционно становится сезоном скидок. А это значит, что пора готовиться к следующим сезонам и обновлять свой гардероб.

Еспресо.TV спешит вам рассказать про те тренды одежды и обуви, которые будут актуальны в сезоне весна/лето 2018.

Персональный стилист и fashion-блогер Инна Грицик выделила основные тренды одежды и обуви начала 2018 года.

Одежда: перья, пластик и узлы

Лавандовый цвет. Именно он будет очень модным в новом сезоне. Об этом свидетельствуют показы на неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. Дизайнеры сразу дали понять, что балом управлять в этом году будет лавандовый цвет.

Этот цвет прекрасно сочетается с мятным, персиковым, белым и всеми пастельными оттенками. Также неплохо выглядит в total look - когда каждый элемент одежды одинакового цвета.

Перья. Да, это до сих пор в моде. Этот тренд уже становится определенной тенденцией, которая путешествует от коллекции к коллекции из сезона в сезон.

То, что украшенные перьями вещи можно носить не только на вечеринки, - факт. Однако злоупотреблять этим также не стоит.

Для дневного образа лучше выбрать аксессуар с перьями или, например, кардиган с минимальной отделкой. Для вечернего выхода можно быть смелее и выбирать вещи с большим количеством перьев.

Юбка-карандаш. Стиль деловой женщины сейчас как никогда в тренде. Для того чтобы не выглядеть в нем слишком скромно, стоит одевать ее с кожей, интересными принтами на футболках или с агрессивной обувью в ковбойском стиле.

Неклассические тренчи. Тренч - это верхняя одежда, которая давно стала классикой. Его можно совместить почти с любым образом, и он будет выглядеть стильно.

В прошлом сезоне в моде был именно классический фасон тренча. В этом же году дизайнеры показали пальто из такой же бежевой ткани, однако в более смелых модификациях. Например, с дополнительными карманами и яркими акцентами.

Коллаж: @anniecollage

Бахрома. Не первый сезон в моде, но в этом году эта тенденция набирает обороты. В моду входит длинная бахрома в несколько слоев.

Бахрому, как и перья, в образах стоит использовать очень аккуратно и сдержанно. Прекрасно выглядит сочетание топа с бахромой и узких джинсов или сарафана на бретельках и с бахромой в пол.

Шорты. Весной и летом 2018 шорты любой длины будут очень актуальны. Большинство коллекции весна/лето Saint Laurent состоит именно из шортов разных цветов и текстур.

Пластик. Даже в таком “традиционном” модном доме, как Chanel, в новом сезоне коллекцию посвятили именно этому тренду.

Обувь, головные уборы, сумки, пальто и платья из пластика или его элементами часто показывали на подиуме.

Комбинезон. Это уже не одежда рабочих, а полноценный модный тренд. На подиумах многих дизайнеров можно было увидеть комбинезоны всех цветов, фактур и моделей.

Популярные джинсовые, в стиле сафари и в “зефирных” оттенках.

Деним. Новая тендеция на джинсовые вещи снова накрыла мир моды. В новом сезоне будут модными все вариации джинсовой ткани в разных элементах одежды. Куртки, платья, жакеты, рубашки и юбки - выбрать есть из чего.

Очень стильно смотрится total look из денима в сочетании с туфлями-лодочками белого цвета и ботильонами в ковбойском стиле.

Узлы. В коллекциях модных брендов бросается в глаза новая тендеция - завязывать рукава в узел и он становится определенным аксессуаром. На первый взгляд выглядит довольно необычно, но если вы любите экспериментировать с одеждой - то почему бы и нет.

Добавить такой элемент можно даже в классическом сочетании брюки + белая рубашка. Если добавить сверт на плече, получится очень стильно.

Кроме этих 10 трендов, также в новом сезоне будут модны желтый и мятный цвет, изделия из кожи, платья и юбки в сочетании с брюками и жилетки. Также постепенно в моду возвращаются джинсы и брюки с заниженной талией.

Обувь: белый цвет, блестки и спортивный шик

Белая обувь. Этот тренд появился еще в прошлом сезоне, но в этом году он станет суперактуальным. Теперь такую обувь можно носить не только невестам.

Белые сапоги, туфли, ботильоны и ретро-обувь белого цвета - выглядит очень стильно и может стать хорошим акцентом вашего образа. Например, любимые джинсы с парой белых челноков будут смотреться совсем по-другому.

Блестки. На первый взгляд, такая обувь не очень подходит для повседневной жизни. Но туфли с блестками, пайетками и стразами прекрасно сочетаются с денимом, свитерами и кардиганами грубой вязки. Некоторые стилисты смело сочетают такую обувь со спортивным стилем.

Такие образы подходят тем, кто не боится экспериментов в одежде. Если вы любите классический стиль, лучше оставить яркую обувь на вечер.

Ковбойский стиль. Снова остаются актуальными грубые, порой агрессивные сапоги в ковбойском стиле. Прекрасно сочетаются с легкими и женственными платьями, делают образ более изысканным.

Кроме высоких сапог, на показы дизайнеров также попадали туфли и ботильоны в таком же стиле.

Пластик. Это не что-то новое, но уверенно держится в трендах. Модные дома Chanel, Balmain, Simone Rocha, Oscar de la Renta и Valentino показали именно такую обувь в своих коллекциях.

Пластиковая обувь не очень удобна и не совсем подходит для повседневной жизни. Больше для фотосессий и походов на различные мероприятия, но тренд остается трендом.

Спорт-шик. Обувь в стиле спорт-шик становится все более актуальной. Кроссовки с платьями и туфли на каблуке со спортивными элементами в одежде только набирают обороты. Этим сезоном для модного вдохновения подойдут показы Fendi, Louis Vuitton, Zadig & Voltaire.

Туфли-лодочки. Классика, которая не выходит из моды. В этом сезоне дизайнеры также решили вспомнить про такую модель обуви.

Это базовая обувь, поэтому чтобы образ выглядел оригинальным, надо “играть” на контрасте цветов и фактур. Например, совместить лодочки можно с кожаной юбкой и белой майкой или футболкой. Интересно будет выглядеть сочетание с юбкой-карандашом и свитшотом.

Сандалии. Удобно, стильно и модно. Сочетать их можно почти со всем: с костюмами, женскими легкими платьями, юбками с кружевами и рубашками oversize.