Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 46-й минуте при счете 3:0 в пользу его команды.

На 7-й минуте манчестерцев вперед вывел Гюндоган, еще через 5 минут преимущество команды Хосепа Гвардиолы увеличил Ферран Торрес.

На 35-й минуте "Сити" оказался в большинстве после удаления у лондонцев Джака.

"Манчестер Сити" воспользовался численным преимуществом и усилиями Габриэла Жезуса, Родри, и Торреса довел счет до разгромного.

"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 5:0, набрал 6 очков и вышел на первое место. "Арсенал" не имеет никакого пункта и идет последним - 20-м.

чемпиона Англии

3-й тур

28 августа

"Манчестер Сити" - "Арсенал" 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53

Удаление: Джака, 35 ( "Арсенал")

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