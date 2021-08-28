Зинченко помог "Манчестер Сити" уничтожить "Арсенал" в АПЛ
В 3-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Арсенал" со счетом 5:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал матч в запасе и вышел на замену на 46-й минуте при счете 3:0 в пользу его команды.
На 7-й минуте манчестерцев вперед вывел Гюндоган, еще через 5 минут преимущество команды Хосепа Гвардиолы увеличил Ферран Торрес.
На 35-й минуте "Сити" оказался в большинстве после удаления у лондонцев Джака.
"Манчестер Сити" воспользовался численным преимуществом и усилиями Габриэла Жезуса, Родри, и Торреса довел счет до разгромного.
"Манчестер Сити" победил "Арсенал" 5:0, набрал 6 очков и вышел на первое место. "Арсенал" не имеет никакого пункта и идет последним - 20-м.
чемпиона Англии
3-й тур
28 августа
"Манчестер Сити" - "Арсенал" 5:0
Голы: Гюндоган, 7, Торрес, 12, 84, Жезус, 43, Родри, 53
Удаление: Джака, 35 ( "Арсенал")
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