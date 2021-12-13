Журнал Time назвал разработчиков вакцин от COVID-19 "Героями 2021 года"
Разработчики вакцин от коронавируса Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман стали "героями рока" по версии журнала Time
Об этом сообщает Time .
Журнал назвал людей, работавших над созданием вакцин от COVID-19 "чудотворцами".
Особо издание отметило четырех ученых: иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма, биохимика из Венгрии Каталин Карико и американского ученого Дрю Вайсмана.
"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создавали вакцины против COVID-19, используя разные платформы и технологии", - пишет Time.
Однако именно Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман совершили чрезвычайный прорыв, представив инновационную и высокоэффективную платформу вакцин на основе мРНК.
- "Человеком года" по версии журнала Time стал гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск.
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