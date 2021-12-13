Журнал Time назвал разработчиков вакцин от COVID-19 "Героями 2021 года"

Об этом сообщает Time .



Журнал назвал людей, работавших над созданием вакцин от COVID-19 "чудотворцами".



Особо издание отметило четырех ученых: иммунолога Киззмекию Корбетт, заместителя директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Барни Грэма, биохимика из Венгрии Каталин Карико и американского ученого Дрю Вайсмана.



"Эти четверо были далеко не одиноки в своих усилиях: ученые всего мира создавали вакцины против COVID-19, используя разные платформы и технологии", - пишет Time.



Однако именно Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман совершили чрезвычайный прорыв, представив инновационную и высокоэффективную платформу вакцин на основе мРНК.

"Человеком года" по версии журнала Time стал гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск.