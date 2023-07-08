Зеленский прибыл во Львов из Турции вместе с командирами из "Азовстали. Текстовый онлайн

На брифинге Владимир Зеленский прокомментировал возвращение командиров из "Азовстали":

"Есть вещи, в которых детали мешают будущему результату, а они нам очень нужны. Нужны, чтобы всех вернуть. Главное – это результат, мне кажется о количестве можно говорить тогда, когда все возвращаются, как и о мире говорить тогда, когда вы победили. Поэтому, если можно, то без этих цифр, цифры они не маленькие, вы прекрасно помните, и знаете. Очень важно не терять силу, надежду и мотивацию для всех, прежде всего для тех, кто в плену – выдержать, оставаться крепкими, насколько это возможно. И мотивация для команды - максимально работать, чтобы вернуть всех", - говорится в заявлении президента Украины.