Зеленский поручил Кабмину немедленно разобраться с принадлежащим российским олигархам Сенс Банком
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть предложения Нацбанка, который 20 июля вывел Сенс Банк с рынка и попросил его национализировать
Об этом Зеленский заявил во время ежедневного обращения, сообщает Офис президента .
"Сегодня есть и важное решение Национального банка Украины относительно финансового учреждения, работающего в нашей стране и принадлежащего российским олигархам - они под санкциями в разных юрисдикциях", - сказал Зеленский.
Он призвал Кабмин немедленно разобраться с банком, владельцами которого являются граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.
"Были применены санкции СНБО. И теперь будет правильно, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их в отношении этого финансового учреждения. В интересах вкладчиков ради финансовой стабильности и элементарной справедливости", - подчеркнул Зеленский.
НБУ 20 июля 2023 года вывел с рынка Сенс Банк, ранее называвшийся Альфа Банк Украина. Также Нацбанк обратился в Кабинет министров с просьбой национализировать финучреждение, которое имеет в Украине около 130 отделений и обслуживает более 3 млн. физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП.
На основании решения правления НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июля вводит в Сенс Банк временную администрацию.
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