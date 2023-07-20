Об этом Зеленский заявил во время ежедневного обращения, сообщает Офис президента .

"Сегодня есть и важное решение Национального банка Украины относительно финансового учреждения, работающего в нашей стране и принадлежащего российским олигархам - они под санкциями в разных юрисдикциях", - сказал Зеленский.

Он призвал Кабмин немедленно разобраться с банком, владельцами которого являются граждане России Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов.

"Были применены санкции СНБО. И теперь будет правильно, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их в отношении этого финансового учреждения. В интересах вкладчиков ради финансовой стабильности и элементарной справедливости", - подчеркнул Зеленский.

НБУ 20 июля 2023 года вывел с рынка Сенс Банк, ранее называвшийся Альфа Банк Украина. Также Нацбанк обратился в Кабинет министров с просьбой национализировать финучреждение, которое имеет в Украине около 130 отделений и обслуживает более 3 млн. физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП.

На основании решения правления НБУ Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июля вводит в Сенс Банк временную администрацию.