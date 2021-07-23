Зеленский подписал указ: в декларациях будут спрашивать о двойном гражданстве

Об этом говорится в указе на сайте Офиса президента.



"Ввести в декларациях отображение информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства", - говорится в документе.

Графу вводят для предотвращения конфликта интересов из-за двойного гражданства.

Кабмин в августе должен отчитаться о выполнении этой работы.