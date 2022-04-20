Зеленский: ЕС работает над шестым санкционным пакетом, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый пакет санкций, который очень больно ударит по российской военной машине и государству в целом
Об этом он сказал в телеграмме.
"Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом. Подчеркиваю на каждых переговорах, что санкции нужны не как самоцель, а как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мир", – рассказал Зеленский.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкций против России недостаточно, поэтому в ЕС постоянно работают над тем, чтобы увеличить давление на РФ.
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