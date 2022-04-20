Действующих санкций недостаточно, поэтому ЕС работает, чтобы усилить давление на РФ, - Мишель

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Мы должны оказать давление на кремлевский режим. Мы одобрили решение о многих конкретных мерах. Этого недостаточно, поэтому мы постоянно работаем, чтобы увеличить давление. Сегодня мы имели возможность углубиться в детали и определить дополнительные элементы, чтобы мы могли положить предложения на стол Европейского совета и иметь возможность поддерживать максимальное давление на Россию", - сказал чиновник.

Мишель отметил, что ЕС полон решимости оказывать гуманитарную поддержку Украине и поддержку, чтобы убедиться, что международное правосудие будет превалировать.

"Очень важно собирать доказательства и поддерживать всех действующих лиц, работающих в этой важной сфере", – отметил он.

Напомним, 20 апреля глава Европейского совета Шарль Мишель приехал в Киев.

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