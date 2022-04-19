Зеленский: армия РФ навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самая варварская и бесчеловечная
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что после тех зверств, которые армия РФ совершила в Украине и которые весь мир увидел, российское государство на веки будут отождествлять с источником абсолютного зла
Об этом сказал Зеленский в вечернем видеообращении.
"Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как едва ли не самую варварскую и бесчеловечную армию мира. Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружений, в том числе запрещенные международными конвенциями, – это уже фирменный" почерк российской армии. И это такая подлость, которая на поколение обозначит российское государство как источник абсолютного зла", – рассказал Зеленский.
- Президент Украины заявил, что санкции против РФ приводят к тому, что она не может восстанавливать вооружение
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