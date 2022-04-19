Ракетные удары России не изменяют ситуацию - это "стратегическая бессмыслица" и самодемилитаризация, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

По словам главы государства, Россия уже должна понять, что ей будет крайне сложно восстановить ракетный запас в условиях даже действующих санкций.

"Без импорта они не могут даже этого. А если еще будут закрыты все лазейки, которые используются для обхода санкций и когда будут введены еще более жесткие санкционные ограничения, восстановление ракетного потенциала России будет нереалистичным. То есть российские ракетные удары приводят только к одному: именно ракетной самодемилитаризации Российской Федерации", – пояснил Зеленский.

Аналогичный процесс происходит и с другими российскими вооружениями, добавил президент.

"Вырабатывать новую артиллерию, самолеты, новые вертолеты, крейсеры в условиях санкций будет неподъемной задачей для России. Ни один из ракетных ударов не изменил для России ситуацию как-то принципиально. А если оценивать их все вместе, то вывод будет таков: это стратегическая глупость", - подытожил глава деравжи.

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