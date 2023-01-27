Здесь вся наша жизнь: как выживают люди в адском Бахмуте| Ростислав Радыш в проекте "Война и волонтеры"

Ростислав Радыш – волонтер из Львова. Помогает воинам и гражданскому населению на тяжелых участках фронта. Он один из первых приехал в освобожденный Херсон и уже несколько раз побывал в адском Бахмуте.

Ростислав Радиш недавно вернулся из Бахмута, где находился в пунктах несокрушимости, общался с местными и военными.

Ростислав Радыш будет гостем программы "Война и волонтеры".

