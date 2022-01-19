Заявления о вторжении РФ в Украину – это "набор фантазий и страшилок", - МИД Беларуси

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Еспресо.TV.



"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделан совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Достаточно точно, хоть и дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - отметил пресс-секретарь.



Он отметил, что США якобы "на системной основе в последние недели разными способами вбрасывают ложь в информационное пространство".



"Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", - подытожил Глаз.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил , что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.

В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования.

Представитель Госдепа Барбара Ашер заявила, что США обеспокоены опрокидыванием войск РФ в Беларусь.