Заявления о вторжении РФ в Украину – это "набор фантазий и страшилок", - МИД Беларуси
В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали "набором фантазий и страшилок" сообщения США о возможном вторжении РФ в Украину с их территории
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Еспресо.TV.
"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделан совершенно намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Достаточно точно, хоть и дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - отметил пресс-секретарь.
Он отметил, что США якобы "на системной основе в последние недели разными способами вбрасывают ложь в информационное пространство".
"Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы снова пройдут", - подытожил Глаз.
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