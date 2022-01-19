Повод для вторжения в Украину: Госдеп США обеспокоен перемещением российских войск в Беларусь

Об этом сообщили в Госдепартаменте США .



Барбара Ашер отметила, что США внимательно отслеживают действия РФ. По ее словам, опрокидывание российских войск на территорию Беларуси вызывает опасения.



"Мы очень внимательно следим за всем, что делает Россия. Тот факт, что мы наблюдаем это перемещение войск в Беларусь, явно дает россиянам другой подход, если они решат совершить дальнейшие военные действия против Украины", - отметила представитель Госдепа.



Она добавила, что США обеспокоены тем, что РФ создает повод для возможного вторжения.



"Вы, вероятно, следили за новостями на прошлой неделе, где мы поделились нашей обеспокоенностью по поводу возможной операции под чужим флагом, которую россияне могут снова совершить для подготовки к вторжению в Украину. Так что эта идея о том, что Россия может заложить основу для того , чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения - будь то посредством диверсионной деятельности, информационных операций или опрокидывания войск, - это то, чему мы уделяем очень пристальное внимание", - пояснила Барбара Ашер.



Представитель Госдепа отметила, что США наблюдает за планами РФ начать военные действия до военного вторжения.



"По нашим оценкам, это может произойти в любое время между серединой января и серединой февраля", – уточнила Барбара Ашер.

Напомним, Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ.

Александр Лукашенко заявил , что в феврале Беларусь совместно с Россией проведет военные учения на западных и южных границах страны.

В Беларусь начали прибывать военные РФ для проверки сил реагирования.

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