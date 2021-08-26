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Главная Спорт "Заря" - "Рапид": составы команд на матч Лиги Европы

"Заря" - "Рапид": составы команд на матч Лиги Европы

26 августа, 2021 четверг
18:36
Спорт Виктор Скрипник

В четверг, 26 августа, "Заря" встретится с венским "Рапидом" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры вообще не верят в шансы "Зари" на проход в групповой этап Лиги Европы. Коэффициент - 12,03. Шансы "Рапида" оцениваются, как стопроцентные - 1,03.

Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.

Матч плей-офф квалификации состоится сегодня, 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.

Лига Европы

Раунд плей-офф. Ответный матч

26 августа

"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия)

"Заря": Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жунинью, Назарин, Громов, Булеца, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.

Запасные: Мацапура, Руфат, Лунев, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан.

"Рапид": Гартлер, Стойкович, Граймль, Хофманн, Уллман, Любичич, Граховац, Аразе, Фунтас, Грюлль, Кара.

Запасные: Унгер, Хедли, Уиммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китигава, Зульцбахер, Шустер

Запорожье, стадион "Славутич Арена"

Начало - 19:30

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