"Заря" - "Рапид": составы команд на матч Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры вообще не верят в шансы "Зари" на проход в групповой этап Лиги Европы. Коэффициент - 12,03. Шансы "Рапида" оцениваются, как стопроцентные - 1,03.

Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



Матч плей-офф квалификации состоится сегодня, 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.



Лига Европы



Раунд плей-офф. Ответный матч



26 августа



"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия)



"Заря": Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жунинью, Назарин, Громов, Булеца, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш.



Запасные: Мацапура, Руфат, Лунев, Шахаб, Кабаев, Имереков, Фаворов, Кристиан.



"Рапид": Гартлер, Стойкович, Граймль, Хофманн, Уллман, Любичич, Граховац, Аразе, Фунтас, Грюлль, Кара.



Запасные: Унгер, Хедли, Уиммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китигава, Зульцбахер, Шустер



Запорожье, стадион "Славутич Арена"



Начало - 19:30



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