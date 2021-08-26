"Заря" - "Рапид": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
В четверг, 26 августа, "Заря" встретится с венским "Рапидом" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3: 0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.
Матч плей-офф квалификации состоится сегодня, 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
Лига Европы
Раунд плей-офф. Ответный матч
26 августа
"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия)
Запорожье, стадион "Славутич Арена"
Начало - 19:30
Прямая трансляция на УНИАН
- 19 августа в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.87
-
EUR
Покупка 31.17Продажа 31.57
- Актуальное
- Важное