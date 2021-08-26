"Заря" - "Рапид": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Букмекеры вообще не верят в шансы "Зари" на проход в групповой этап Лиги Европы. Коэффициент - 12,03. Шансы "Рапида" оцениваются, как стопроцентные - 1,03.

Первая встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3:0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



Матч плей-офф квалификации состоится сегодня, 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.



Лига Европы



Раунд плей-офф. Ответный матч



26 августа



"Заря" (Украина) - "Рапид" (Австрия)



Запорожье, стадион "Славутич Арена"



Начало - 19:30



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