"Заря" позорно проиграла "Рапиду" в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3: 0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.



Матч плей-офф квалификации состоится 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.



Лига Европы



Квалификация. Плей-офф



19 августа



"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина) 3: 0



Голы: Фунтас, 29 Кара, 78, Грюль, 86

19 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракув". Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb