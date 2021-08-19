"Заря" позорно проиграла "Рапиду" в Лиге Европы
В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Встреча закончилась разгромным поражением луганчан 3: 0. За "Рапид" голами отметились Таксиархис Фунтас, Марк Грюль и Эрджан Кара. "Заря", к сожалению, не забивала.
Матч плей-офф квалификации состоится 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира.
Лига Европы
Квалификация. Плей-офф
19 августа
"Рапид" (Австрия) - "Заря" (Украина) 3: 0
Голы: Фунтас, 29 Кара, 78, Грюль, 86
- 19 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракув".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное