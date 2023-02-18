Пару слов о прошедшем Рамштайне. Вижу, что кто-то недоволен его результатами, рассчитывая на большее. Кто-то ждал сотен танков, десятки самолётов и какие-то вандервафли. А этого не произошло. Так вот, проблема не в Рамштайне, а в вашем неоправданном завышенном ожидании. Вы ждёте не то что реально, а то что хотите получить. Зря. Надо быть реалистом и свои хотелки соизмерять с чужими могулками. Ещё надо трезво смотреть на происходящее, а не через розовые очки и не основываться на громких заголовках СМИ. Тогда разочарований не будет.

Проблема с обеспечением ЗСУ снарядами решается уже с помощью размещения прямых заказов у производителей

Читайте также: Три задания власти, актуальные еще вчера

Так вот, Рамштайн прошёл для нас хорошо. Поддержка есть и она не ослабла. Проблема с обеспечением ЗСУ снарядами решается уже с помощью размещения прямых заказов у производителей. Техника к нам поступает. ПВО становится больше. Экипажи проходят обучение. Рядовой и младший командный состав учатся у лучших инструкторов НАТО и повышают свой уровень, а это одновременно увеличивает эффективность наших вооруженных сил и доводит до изжоги наших врагов. Кроме того, есть ещё не публичные истории. И они идут своим чередом. Поэтому я Рамштайном удовлетворен.

И запомните ещё одно. Нам никто ничего не должен. Помощь наших партнеров — это их добровольное участие

И запомните ещё одно. Нам никто ничего не должен. Помощь наших партнеров — это их добровольное участие. Поэтому не забываем говорить спасибо за все, что получаем и чем уничтожаем оккупантов. Без этого нам было бы тяжко, если не сказать жёстче. А пока все идёт, как идёт. Нам бы хотелось быстрее, но есть много нюансов и поэтому все происходит именно так. Так что пока накапливаем силы и технику для контрнаступления и помним, что Победа будет за нами! Верьте в ЗСУ и Залужного! Верьте в себя! Вместе и победим.

Источник

Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.