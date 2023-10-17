Почему многие из наших западных партнеров настаивают на проведении выборов в Украине даже в условиях войны?

Потому что западные демократии не помогают нелегитимным правителям, авторитарным и деспотическим режимам. Налогоплательщики, избиратели демократических стран, не дают такой мандат своим избранным представителям. Любой западный лидер прекрасно понимает, что если он распорядится оказать помощь одному авторитарному, недемократическому режиму в борьбе с другим тираническим режимом, он сам потеряет власть, влияние и больше никогда не будет избран.

Легитимность нашей власти сегодня не вызывает вопросов; выборы по плану только в следующем году. Популярность некоторых наших лидеров, прежде всего президента, сегодня очень высока. Но во время войны важны не только легитимность и популярность, не только высокий уровень доверия большинства избирателей. Этого недостаточно.

Во время войны приходится принимать жесткие, трудные, страшные решения, отправлять людей на смерть. Поэтому очень важна консолидация всех патриотических политических сил, консолидация всего общества, а не только опора на своих избирателей.

Читайте также: Почему западная помощь не всегда хорошо

Власть должна опираться на широкие слои общества, привлекать для принятия важных военно-политических решений, для государственного управления и военного командования профессионалов, даже политических конкурентов, иначе власть, которая такого не делает, превращается в авторитарную в условиях ограничений военного времени в политическую деятельность, свободу слова и критики.

Власть, как и любой из нас, может принимать ложные решения, может ошибаться, но во время войны ошибки приводят не просто к проигрышу на очередных или досрочных выборах, а к потере территорий, разрушению городов, гибели десятков, сотен тысяч человек. избирателей этой власти, так и сторонников других политиков и руководителей.

Именно поэтому в годы Второй мировой войны в Британии работало коалиционное правительство, несмотря на безумную популярность Черчилля и его безусловный авторитет. Кстати, после окончания войны он сразу же с треском проиграл выборы, но это иллюстрирует важность политической коалиции и широкой консолидации. Во время войны к правительству Черчилля никаких претензий не было.

Читайте также: Или дроны, или дороги

В Израиле сразу после нападения ХАМАС было объявлено о формировании коалиционного правительства национального единства. Национальное единство! Потому что во время войны только одна политическая сила, сколько бы она процентов ни набрала на выборах, не имеет морального права управлять страной и обороной. Особенно та сила, которая допустила ошибку, в результате которой стала возможной внезапная атака врага.

Проведите параллели — у нас тоже война, тоже внезапное начало войны — вопреки всем предупреждениям, даже публичным и публичным возражениям власти опасности. У нас большие потери территорий, страшные потери людей, непонятные военные акции и "битвы", главной задачей которых, кажется, хорошая картинка и пиар... Это с одной стороны. С другой стороны, единственный марафон, монобольшинство в парламенте, абсолютная власть в правительстве, коррупционные скандалы, борьба с инакомыслием на местах... Именно поэтому и волнуются наши западные партнеры.

Источник

Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ВСУ, активист инициативы Армия SOS, руководитель инициативы "A.Drones".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.