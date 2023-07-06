Или дроны, или дороги
Какого чёрта у нас во время тяжелейшей войны меняется асфальт на неплохих ещё дорогах
Говорят, нам не хватает авиации. Это правда. А ещё нам не хватает баллистических ракет большой дальности, танков, орудий, боеприпасов — привет Гусеву; не хватает "хаймарсов", "штормов", нет "атакмсов"... катастрофически не хватает хорошо обученных бойцов, талантливых командиров и блестящих полководческих решений.
Нам не хватает мозгов, крепких рук, ответственных решений. Иначе какого чёрта у нас во время тяжелейшей войны меняется асфальт на неплохих ещё дорогах, и благоустраиваются и так ещё приличные (целые) города, когда другие — лежат в руинах?..
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Нам некуда девать деньги?.. Руки?.. Мозги?.. У нас есть трудовая армия для восстановления разрушенного?.. Нам хватает работников на оборонных предприятиях?..
Нам не приходит в голову, что оборонные заводы надо закапывать под землю, вместо того, чтобы строить дороги на земле?.. Здесь всё просто: или дроны, которых так сегодня не хватает на фронте, и по количеству которых противник уже нас обошёл, или новые дороги — по которым оккупанты быстрее доберутся до столицы.
Об авторе. Юрий Касьянов, волонтер, воин ЗСУ, активист инициативы “Армія SOS”, руководитель инициативы "A.Drones".
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