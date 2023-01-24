Заместитель министра обороны Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупкой продовольствия
Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала из-за закупок продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр обороны Алексей Резников удовлетворил просьбу Шаповалова о его увольнении с должности заместителя.
"Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания", - говорится в сообщении ведомства.
"Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях", - добавили в МО.
Теперь отставку Шаповалова должен одобрить Кабмин.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
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