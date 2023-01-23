Об этом Национальное антикоррупционное бюро пишет в facebook.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация – ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, расследование продолжается.

Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.

После этого комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал на свое заседание руководство Минобороны.

В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций. Министр обороны Украины Алексей Резников также отреагировал на обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам

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