Заманивают бесплатной кашей и водкой: во временно оккупированной Каховке коллаборанты планируют провести празднование 9 мая
Самопровозглашенная "власть" временно оккупированной Каховки хочет провести парад и митинг на 9 мая. Жителей заманивают бесплатной кашей и водкой
Об этом сообщает Каховская городская территориальная община в Facebook .
Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.
"На священный праздник Победы в Каховке появится бессмертный полк в память тех суровых дней испытаний Великой Отечественной войны, которые пойдут к мемориалу Вечный огонь. Будет проведен митинг в память всех ветеранов-каховчан", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств. После "празднований" коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто граммов".
- А главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов
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