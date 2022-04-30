Заманивают бесплатной кашей и водкой: во временно оккупированной Каховке коллаборанты планируют провести празднование 9 мая

Об этом сообщает Каховская городская территориальная община в Facebook .

Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "Бессмертный полк", масштабный парад и митинг. Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.



"На священный праздник Победы в Каховке появится бессмертный полк в память тех суровых дней испытаний Великой Отечественной войны, которые пойдут к мемориалу Вечный огонь. Будет проведен митинг в память всех ветеранов-каховчан", - говорится в сообщении.



Также отмечают, что каховский музей предоставит соответствующие экспонаты и документы для проведения торжеств. После "празднований" коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто граммов".

А главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин отменил парад Победы и шествие Бессмертного полка 9 мая якобы из-за угрозы обстрелов