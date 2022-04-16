Залужный обсудил ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм с генералом США Марком Милли
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США
Об этом сообщил в Facebook.
"Обсудили сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы по всей территории Украины. Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасы для усиления наших оборонных возможностей. Поблагодарил генерала Милли за понимание и выразил надежду, что благодаря помощи партнеров нам удастся защитить себя и весь цивилизованный мир от российской агрессии", - написал Залужный.
- Аналитики отмечают, что массированное наступление на востоке не увенчалось существенным продвижением войск РФ, потому что украинцы умело используют новую тактику
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