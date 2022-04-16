Массированное наступление на востоке не увенчалось существенным продвижением войск РФ, потому что украинцы умело используют новую тактику, - Вild

Об этом пишет Вild.



"Путин хотел рискнуть новым наступлением, чтобы все-таки уничтожить Украину. Но очевидно, что российская армия совершает те же ошибки на востоке, что и на севере Украины в марте: сотни танков и военных машин протискиваются западнее узкими улочками и уничтожаются украинскими защитниками" , – пишут в издании.



Журналисты Вild отмечают, что украинские вооруженные силы используют своеобразную гибкую тактику приспособления к условиям местности, используют все аспекты украинского ландшафта: узкие реки, мутную землю и даже нынешнюю дождливую погоду.



"Цель такой тактики – направить вялые военные силы России туда, где они наиболее уязвимы для украинских атак. Они отслеживают российские бронетехники с помощью беспилотников, которые трудно отследить, снимая каждое движение с воздуха. Таким образом, украинская артиллерия может спокойно занять позицию и нацелиться на цели", – отмечают в издании.



Пока украинским солдатам удалось сдерживать наступление российских войск на востоке.



"Легкие и скоростные украинские подразделения показывают уязвимые места российского наступательного строя. Украинцы используют высокотехнологичное оружие Запада, чтобы атаковать оставшиеся позади грузовики с поставками или мчащихся впереди разведчиков. Кроме того, Украине все больше удается сбивать «летучие глаза» российской армии и тем самым ослеплять вооруженные силы Кремля. Без своих разведывательных беспилотников россияне не могут разведывать украинские позиции и нацеливать на них свою артиллерию. Как результат, за последние семь дней главные силы России на востоке не взяли под контроль ни одного города", - резюмируют Вild.

Отметим, что в Пентагоне подтвердили, что украинские ракеты поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул.