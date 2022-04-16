Массированное наступление на востоке не увенчалось существенным продвижением войск РФ, потому что украинцы умело используют новую тактику, - Вild
Две недели назад кремлевский правитель Владимир Путин отвел свои основные силы из Киева и повел в восточные области Украины, однако его новое меганаступление также застряло всего за несколько дней
Об этом пишет Вild.
"Путин хотел рискнуть новым наступлением, чтобы все-таки уничтожить Украину. Но очевидно, что российская армия совершает те же ошибки на востоке, что и на севере Украины в марте: сотни танков и военных машин протискиваются западнее узкими улочками и уничтожаются украинскими защитниками" , – пишут в издании.
Журналисты Вild отмечают, что украинские вооруженные силы используют своеобразную гибкую тактику приспособления к условиям местности, используют все аспекты украинского ландшафта: узкие реки, мутную землю и даже нынешнюю дождливую погоду.
"Цель такой тактики – направить вялые военные силы России туда, где они наиболее уязвимы для украинских атак. Они отслеживают российские бронетехники с помощью беспилотников, которые трудно отследить, снимая каждое движение с воздуха. Таким образом, украинская артиллерия может спокойно занять позицию и нацелиться на цели", – отмечают в издании.
Пока украинским солдатам удалось сдерживать наступление российских войск на востоке.
"Легкие и скоростные украинские подразделения показывают уязвимые места российского наступательного строя. Украинцы используют высокотехнологичное оружие Запада, чтобы атаковать оставшиеся позади грузовики с поставками или мчащихся впереди разведчиков. Кроме того, Украине все больше удается сбивать «летучие глаза» российской армии и тем самым ослеплять вооруженные силы Кремля. Без своих разведывательных беспилотников россияне не могут разведывать украинские позиции и нацеливать на них свою артиллерию. Как результат, за последние семь дней главные силы России на востоке не взяли под контроль ни одного города", - резюмируют Вild.
- Отметим, что в Пентагоне подтвердили, что украинские ракеты поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул.
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