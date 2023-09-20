Закон об э-декларировании: Рада поддержала немедленное открытие реестров

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Совет одобрил вето президента и исправил закон о возобновлении е-декларирования. За - 341, конституционное большинство", - написал он и подчеркнул, что принятые изменения предполагают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.

Больше всего голосов – 214 – дала фракция "Слуги Народа". 22 голоса дала "ЕС", 13 - "Родина".

Платформа за жизнь и мир – 18;

За будущее – 11;

Голос – 18;

Доверие – 17;

Восстановление Украины – 12;

Внефракционные – 16.

"Человек, который проголосовал против, - нардеп Дмитрий Микиша от "Слуг", - уточнил член "ЕС" Алексей Гончаренко.

Что известно об электронном декларировании

Закон об э-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.

В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.

12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.

Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении э-декларирования.

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