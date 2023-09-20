Закон об э-декларировании: Рада поддержала немедленное открытие реестров
Верховная Рада Украины на заседании 20 сентября 341 голосом "за" поддержала немедленное открытие деклараций чиновников
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Совет одобрил вето президента и исправил закон о возобновлении е-декларирования. За - 341, конституционное большинство", - написал он и подчеркнул, что принятые изменения предполагают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.
Больше всего голосов – 214 – дала фракция "Слуги Народа". 22 голоса дала "ЕС", 13 - "Родина".
- Платформа за жизнь и мир – 18;
- За будущее – 11;
- Голос – 18;
- Доверие – 17;
- Восстановление Украины – 12;
- Внефракционные – 16.
"Человек, который проголосовал против, - нардеп Дмитрий Микиша от "Слуг", - уточнил член "ЕС" Алексей Гончаренко.
Что известно об электронном декларировании
Закон об э-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование состояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты немедленно.
Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении э-декларирования.
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