За сутки в зоне ООС наши защитники отбили 6 атак и уничтожили 4 танка и 6 бронетранспортеров оккупантов
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают уничтожать врага, военнослужащие группировки Объединенных сил в течение текущих суток успешно отбили 6 атак врага и нанесли немалые потери российским оккупантам
Об этом сообщает "Операция объединенных сил".
"Сегодня, 14 апреля, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 бронетранспортеров, 4 боевых машины пехоты и одну артиллерийскую систему противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора", - говорится в сообщении.
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