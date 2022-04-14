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Главная война с Россией За время блокады Мариуполя защитники города уничтожили 46 танков противника и 2 тыс. оккупантов, - полк "Азов"

За время блокады Мариуполя защитники города уничтожили 46 танков противника и 2 тыс. оккупантов, - полк "Азов"

14 апреля, 2022 четверг
21:53
война с Россией

В заблокированном оккупантами Мариуполе наши военные продолжают сдерживать и уничтожать врагов, в частности уже уничтожены 46 танков, подбиты 27, подбиты и уничтожены 69 БМП и БМД, 30 БТР, ранены или убиты около 2 тыс. оккупантов

Об этом сказал во время обращения заместитель командира полка "Азов" капитан Святослава Паламара.

"Уже более 50 дней идут тяжелые бои за Украину и Мариуполь. Это почти 1200 ч непрерывной борьбы с превосходящими силами противника. Наши бойцы творят невероятные вещи, которые выходят за грани возможного. Уничтожено 46 танков, подбито 27, подбито и уничтожено 69 БМ , 30 БТР, также "Тайфуны", "Рыси", "Тигры", грузовые, автомобили легковые, БПЛА, катер, самолет, ранено и убито около 2 тыс. вражеской пехоты, каждые три часа подбивается техника врага, а каждый час уничтожаем двух оккупантов", - сказал Святослав Паламара.

Также он добавил, что с каждым днем боев защитников города становится меньше, но они "вгрызаются в бетон, в землю, становятся безумными, чтобы выдержать весь этот ад, но снова и снова поднимаются во весь рост и идут уничтожать оккупанта".

  • В Мариуполе рашисты заставляют мирных жителей надевать белую ленту, которая является враждебным символом, – хотят сделать людей "приманкой" для украинских снайперов

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Мариуполь
полк Азов
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