За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 173 оккупантов и 4 танка

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".



Также отмечается, что были ликвидированы: 4 танка, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артиллерийских систем, 2 минометных расчета и 5 БПЛА.

Напомним, ВСУ намеренно разрушили железнодорожный мост в Донецкой области, а в реку свалился российский поезд