За сутки оперативно-тактическая группировка "Восток" уничтожила 173 оккупантов и 4 танка
В течение суток, 29 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершив 4 атаки понесли значительные потери, в частности, украинские защитники уничтожили 173 оккупантов
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
Также отмечается, что были ликвидированы: 4 танка, 6 БМП, 2 БТР, 13 АТТ, 5 артиллерийских систем, 2 минометных расчета и 5 БПЛА.
- Напомним, ВСУ намеренно разрушили железнодорожный мост в Донецкой области, а в реку свалился российский поезд
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