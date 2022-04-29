ВСУ взорвали железнодорожный мост в Донецкой области: в реку свалился российский поезд с грузовыми вагонами

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на пресс-службу ООС.



"Российский поезд пошел за кораблем! В Донецкой области военные взорвали железнодорожный мост. Украинские бойцы намеренно разрушили железнодорожный мост Лиман-Райгородок через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.



Снимок со спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства показывает, что в четверг городов был еще невредим.



На ролике, распространившемся в Центре, можно заметить российский поезд с грузовыми вагонами.





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