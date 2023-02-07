За прошедшие сутки от рук россиян погиб один мирный житель Донецкой области, пятеро получили ранения
За прошедшие сутки, 6 февраля, от рук российской армии погиб один мирный житель Донецкой области, еще пять получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Он отметил, что россияне убили одного мирного жителя в Бахмуте и ранили там еще одного. Также ранены мирные жители Авдеевки, Торецка, Парасковиевки и Приволья.
Всего за время полномасштабного вторжения от рук захватчиков погибли 1352 человека, еще 3000 получили ранения. Это без учета количества жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.
- ВСУ за сутки 6 февраля отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов.
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