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За прошедшие сутки от рук россиян погиб один мирный житель Донецкой области, пятеро получили ранения

7 февраля, 2023 вторник
08:53
война с Россией

За прошедшие сутки, 6 февраля, от рук российской армии погиб один мирный житель Донецкой области, еще пять получили ранения

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Он отметил, что россияне убили одного мирного жителя в Бахмуте и ранили там еще одного. Также ранены мирные жители Авдеевки, Торецка, Парасковиевки и Приволья.

Всего за время полномасштабного вторжения от рук захватчиков погибли 1352 человека, еще 3000 получили ранения. Это без учета количества жертв в Волновахе и Мариуполе, где точное их количество подсчитать невозможно.

  • ВСУ за сутки 6 февраля отразили атаки россиян в районах 10 населенных пунктов.
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Бахмут
воєнні злочини Росії
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