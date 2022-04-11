За неделю в Киевской области обезвредили 11 тыс. боеприпасов, - председатель ОВА

Об этом в эфире телемарафона единственных новостей сказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк, передает Эспрессо.TV.



"Есть большая опасность для людей. Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины и установленные ловушки, растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно. проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", - сказал Павлюк.



Он также добавил, что людей, которые будут возвращаться в свои помещения, на блокпостах будут пропускать, но власти не дают гарантию, что возврат безопасен.



"Поэтому стоит подождать, пока мы проведем все мероприятия. Для того чтобы сохранить имущество, дополнительно большие силы сосредоточены в этих районах. Только около 600 полицейских прибыло из других районов, чтобы круглосуточно установить контроль за сохранностью имущества, недопущением мародерства", - сказал Павлюк. .

В Киеве еще долго будут слышны взрывы из-за разминирования близлежащих городов и сел, говорит власть.