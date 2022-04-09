Из-за разминирования области в Киеве еще долго будут слышны взрывы, - глава ОВА

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина .

По его словам, над разминированием области работают специалисты по всей Украине. А звуки взрывов, которые в последние дни слышны – это утилизация боеприпасов.



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"Вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много. Как остатков снарядов и мин, есть заминированные здания, машины и даже оставшиеся после врага трупы", - добавил Павлюк.