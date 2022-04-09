Из-за разминирования области в Киеве еще долго будут слышны взрывы, - глава ОВА
В Киеве будут слышны взрывы из-за разминирования близлежащих городов и сел
Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире национального телемарафона, передает РБК-Украина .
По его словам, над разминированием области работают специалисты по всей Украине. А звуки взрывов, которые в последние дни слышны – это утилизация боеприпасов.
Читайте также: Въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничен на неопределенное время, - глава Оболонской РГА
"Вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много. Как остатков снарядов и мин, есть заминированные здания, машины и даже оставшиеся после врага трупы", - добавил Павлюк.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.85
-
EUR
Покупка 31.79Продажа 32.6
- Актуальное
- Важное